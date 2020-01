Seleção Brasileira Paralímpica vem ao Estado participar de semana de treinamento

Treze atletas da Seleção Brasileira de natação paralímpica desembarcam no Estado, neste domingo (02), para uma semana de treinamento em solo capixaba. Os nadadores treinarão no Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral (CNRAC), em Bento Ferreira, Vitória, como parte da preparação para competir na Regional Rio-Sul do Circuito Paralímpico Brasileiro, que acontece entre os dias 07 e 09 de fevereiro, no próprio Álvares Cabral.

Dentre os atletas que vão participar dos treinos estão Edênia Garcia, tricampeã mundial paralímpica; e Susana Schnarndorf, medalha de prata no revezamento 4×50 metros na última edição das Paralímpiadas, no Rio de Janeiro, em 2016.

Além delas, também estarão presentes os nadadores Matheus Rheine, medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, na categoria 400 metros livre masculino; e Roberto Alcalde, medalhista de ouro nos 100 metros peito masculino, nos Jogos Parapan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

A ideia deste treino pré-competição surgiu a partir de uma conversa entre o treinador de natação do Álvares, Leonardo Miglinas, e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Durante o período de treinamento, os membros da Seleção irão treinar junto dos nadadores capixabas, fator importante para aumentar a motivação dos atletas capixabas.

Convocado em 2019 para treinar a Seleção Brasileira, Miglinas comentou também sobre a importância do circuito acontecer no Estado e falou das expectativas da equipe capixaba para este ano.

“Participamos do Circuito desde 2005 e ter uma competição de tamanha importância acontecendo aqui em Vitória traz uma visibilidade ainda maior para o Estado, o que faz com que as pessoas entendam a dimensão que o esporte paralímpico atingiu em nível nacional. Além disso, nos dá a oportunidade de competir em casa, fator que motiva nossos atletas que podem competir perto de sua família e amigos”, disse Miglinas.

Centro de excelência

Em dezembro de 2019, o governador Renato Casagrande assinou um documento que autoriza a construção do Centro de Excelência para Pessoas com Deficiência. Com um investimento total de R$ 6 milhões, o local que será destinado ao esporte paralímpico terá suas obras iniciadas ainda no primeiro semestre deste ano e será 100% acessível.

O espaço terá diversas salas para fisioterapia, atendimento médico, treinamento físico, vestiários e um ginásio para que paratletas treinem nas modalidades de goalbol, basquete, rugby, bocha, handebol e futsal para deficientes visuais. A expectativa da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), é de que o Centro, após finalizado, atenda cerca de 1200 pessoas.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, falou sobre a importância da vinda da Seleção ao Estado e comentou também sobre o início das obras do Centro de Excelência, que será construído na sede da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória.

“É gratificante para o Espírito Santo receber atletas renomados nacionalmente, afinal isso aumenta a credibilidade do nosso Estado e mostra que estamos capacitados a receber eventos deste porte. Nosso intuito é tornar o Espírito Santo referência quando o assunto for acessibilidade”, afirmou.

