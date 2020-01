Selena Gomez revela que sofreu abuso psicológico em namoro com Justin Bieber

Casada recentemente com a dançarina, Brunna Gonçalves , a cantora Ludmilla e a amada já pensam em aumentar a família e ter um bebê . Há poucas semanas, Brunna falou com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia , sobre o desejo do casal de ter um filho. E, ainda, segundo a dançarina, o herdeiro virá por meio de inseminação artificial.

Ludmilla e Brunna Gonçalves são capa de revista

Agora foi a vez de Ludmilla falar sobre a maternidade. Em entrevista para a revista Marie Claire , a cantora falou sobre o amor por sua esposa e sobre um futuro herdeiro.

“Existe uma Lud antes e outra depois da Brunna. Via os casais se chamando de ‘Mô’ e achava brega, careta. Falava: ‘Deus me free, nunca vou casar’. Mas comecei a amar muito a Brunna e me tornei quem mais temia: apaixonadinha”, disse ela se declarando para amada.

Ludmilla ainda falou que não se vê mais longe da dançarina. “Não tem condição de ficar um dia longe uma da outra”, contou a cantora.

E, na entrevista, também foi revelado que os planos do casal incluem uma gravidez compartilhada, com o óvulo da Ludmilla no útero de Brunna.