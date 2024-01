Foto: Reprodução Seleções: há mais de 80 anos transformando o seu mundo em um lugar melhor

Engana-se quem pensa que a Seleções é apenas uma revista; somos muito mais do que isso! Somos aquela pessoa que fala sobre qualquer assunto, até os mais difíceis, e que está sempre disponível para transformar o seu mundo em um lugar melhor.

Se você ainda não conhece a nossa história, convidamos você a explorar conosco essa trajetória única, onde cada página, cada artigo, cada edição, cada produto refletem o compromisso duradouro com a excelência editorial e a satisfação de nossos leitores.

O poder transformador da informação bem apresentada

A trajetória da Revista Seleções remonta a Pleasantville, Nova York, em 1918, quando De Witt Wallace, recuperando-se dos ferimentos da 1ª Guerra Mundial, teve a ideia visionária de criar uma revista que reunisse os melhores e mais úteis artigos já publicados, mantendo uma linguagem condensada sem comprometer o conteúdo e o “sabor” do texto. Embora inicialmente não aceito pelas grandes editoras da época, Wallace lançou por conta própria, em fevereiro de 1922, o primeiro número da revista Reader’s Digest, que, vinte anos depois, chegaria ao Brasil com o nome de Seleções.

A primeira edição em português esgotou rapidamente, com 100 mil exemplares vendidos. Em menos de seis meses, a circulação atingiu 150 mil exemplares. Nos anos 1970, a tiragem da Seleções já ultrapassava os 500 mil exemplares, consolidando a revista como uma das maiores do país.

Por meio de reportagens sobre saúde, beleza, meio ambiente e cotidiano, ou através das matérias de curiosidades, relatos de vida, humor, diversão, pesquisas e atualidades, a Seleções cativou leitores de todos os cantos do país. Com matérias e artigos que abrangem uma diversidade de temas, a Seleções se destacou ao ser um veículo de comunicação capaz de conquistar leitores de todas as idades, perpetuando-se através das gerações de famílias brasileiras.

A nossa fórmula editorial é um convite ao prazer da leitura, com textos de alta qualidade, informações rigorosas e histórias inesquecíveis apresentadas com emoção e um toque de humor. Essa abordagem singular faz da Seleções a revista mais duradoura em circulação no Brasil e uma das maiores do país.

E é com muito orgulho que dedicamos nossa paixão e compromisso à missão de oferecer conteúdo de qualidade, informação relevante e histórias cativantes.

Ao longo de mais de 80 anos, fundamos uma verdadeira comunidade de leitores ávidos por descobrir e aprender, tornando-se parte integrante de suas vidas.

Transformando o seu mundo em um lugar melhor

Desde o início da nossa jornada no Brasil em fevereiro de 1942, quando a primeira edição da Revista Seleções chegou ao país, construímos uma trajetória que nos enche de orgulho e que desejamos compartilhar com cada leitor que nos acompanha.

Em 1997, quando a revista voltou a ter seu próprio corpo editorial no Brasil, começamos alçar novos voos e desde então não paramos de trazer novidades aos nossos leitores.

Ao longo dos anos, nossa empresa ampliou suas atividades, lançando livros, cursos, coleções de CDs de música e DVDs. Talvez você se lembre de alguns desses produtos como o Clube de Livros Seleções – o clube de assinatura de livros mais duradouro do Brasil –, as nossas coleções de livros infantis da Turma da Mônica como “Turma da Mônica de A a Z” e “Turma da Mônica e o Corpo Humano” e, é claro, as nossas queridas enciclopédias e livros de receitas.

Com disposição e espírito jovem, continuamos a buscar formas de enriquecer a vida do nosso leitor. E foi com esse desejo de transformar a vida de mais pessoas, que em 2018 relançamos o site Seleções.

Assim como na revista o nosso site proporciona aos nossos leitores uma experiência enriquecedora, abordando desde artigos instigantes sobre saúde, cultura, beleza e receitas até narrativas emocionantes que exploram as complexidades da condição humana.

Recentemente, com o intuito de ampliarmos nosso compromisso com a qualidade de vida dos nossos leitores, inauguramos dois novos produtos: o “Vida Balanceada” e o “ZenConecta”, dois serviços dedicados a aprimorar o seu bem-estar através do cuidado com seu corpo e mente. Mens sana in corpore sano.

Seja no impresso ou no digital, a essência da Seleções reside em seu propósito original: analisar e avaliar o conhecimento oferecido pelo crescente número de veículos de comunicação, resumindo-o para o leitor. Tornamo-nos amigo do leitor, oferecendo dicas práticas, compartilhando histórias memoráveis e criando um espaço seguro e confiável para debater temas complexos.

Somos a Seleções, onde a busca pelo conhecimento e o prazer do entretenimento se entrelaçam em cada produto, em cada página, em cada conteúdo, oferecendo uma oportunidade única de explorar, aprender e se inspirar.

Fonte: Mulher