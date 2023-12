Seleções capixabas disputam fase nacional da Taça das Favelas de futebol em São Paulo

Os atletas capixabas que foram campeões da fase estadual da Taça das Favelas vão representar o Espírito Santo na fase nacional da competição, que tem início nesta -feira (08). O torneio de futebol reúne equipes de diversas favelas do País e segue até o próximo dia 17.

Na fase estadual, o time Aparecida, de Cariacica, foi o campeão na categoria masculina. No feminino, Vale Encantado, de Vila Velha, venceu a competição. A fase estadual foi organizada pela Central Única das Favelas do Espírito Santo (CUFA ES), que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio de chamamento público.

Ao todo, a delegação capixaba conta com 20 atletas em cada time e seis membros da comissão técnica. Os times que vencerem a fase de grupos avançam para a final da competição, que será realizada no dia de 2024. O presidente estadual da CUFA, Gabriel Nadipeh, contou que as expectativas estão altas e acredita que as equipes possam conquistar o título.

“Estamos levando duas seleções muito fortes e acredito que podemos trazer o título de campeões para o Estado. Quando falamos de favela e periferia, nós temos muitos talentos que moram nesses territórios e precisam de oportunidades, e essas oportunidades precisam ser construídas. O torneio como a Taça das Favelas vem para servir de plataforma para que essas meninas e meninos sejam lançados do Estado para o Brasil e, quem sabe, para o mundo também”, disse Gabriel Nadipeh.

