Seleções capixabas de vôlei realizam treinamentos na Sesport para Campeonato Brasileiro

De olho no pódio, as seleções capixabas de vôlei sub-16 e sub-18 femininas e masculinas estão em uma preparação intensa para competir no Campeonato Brasileiro de Seleções, que será disputado nos meses de março e abril. As equipes seguem uma rotina de treinos no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Na categoria feminina, as atletas estarão em preparação nas quadras da Sesport até a esta sexta-feira (26), enquanto as equipes masculinas seguem os treinamentos até domingo (28). A competição reunirá representantes de todas as 27 unidades federativas do Brasil e o local que sediará o evento ainda não foi definido.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, recebeu as equipes na Secretaria e desejou bons resultados para os atletas, além de reforçar o apoio da Sesport ao vôlei capixaba.

“É com muita satisfação que recebemos as nossas seleções nos ginásios da Sesport. As equipes estão se dedicando ao máximo para representar bem o Estado e trazer mais um pódio. Portanto, estamos aqui para fortalecer essa parceria com os atletas e fornecer o apoio necessário. Com certeza, terão um ótimo desempenho no campeonato. Desejo um bom treinamento e competição a todos”, afirmou Nunes.

