Seleção Feminina sobe posição no ranking mundial da FIFA

A Seleção Brasileira Feminina subiu mais uma posição no Ranking de Seleções Femininas da FIFA. Na atualização desta sexta-feira (09), o Brasil aparece na 8ª posição com 1.995,30 pontos. Na publicação anterior, a Canarinho estava na 9º colocação, com 1.972,99 pontos. Na Data FIFA de abril, o empate diante da Inglaterra (4º), em 1 a 1, na Finalíssima Feminina, e vitória sobre a Alemanha (2º) por 2 a 1, foram determinantes para a evolução no quadro geral.

O ranking da FIFA é liderado pelos Estados Unidos, atuais campeãs mundiais, seguidas da Alemanha, Suécia, Inglaterra, França, Espanha, Canadá e Brasil.

Em 2023, o Brasil soma duas vitórias diante da Alemanha e Japão, um empate com a Inglaterra e duas derrotas contra os Estados Unidos e Canadá. Em quase quatro anos no comando da Seleção Feminina, Pia Sundhage soma 53 jogos, com 32 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Antes da disputa da Copa do Mundo Feminina, a Canarinho enfrentará o Chile, no dia 2 de julho, na Arena BRB Mané Garrincha , em Brasília (DF), às 10h30.

CBF comemora 109 anos de história A estreia na Copa do Mundo será no dia 24 de julho diante do Panamá, em Adelaide (AUS). Na sequência, enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane (AUS). A equipe fecha a participação na primeira fase, no dia 2 de agosto, contra a Jamaica, em Melbourne (AUS).

Confira a pontuação das seleções femininas no Top 10 da FIFA:

1 – Estados Unidos: 2.090

2 – Alemanha: 2.061

3 – Suécia: 2.049

4 – Inglaterra: 2.040

5 – França: 2.026

6 -Espanha: 2002

7 – Canadá: 1996

8 – Brasil: 1.995

9 – Holanda: 1.980

10 – Austrália: 1.919

Fonte: Esportes