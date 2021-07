Seleção feminina de handebol de praia da Noruega é multada por não usar biquíni

Instagram Time feminino de handebol de praia da Noruega

A equipe feminina de handebol da Noruega foi multada por usar shorts em vez de biquínis no Campeonato Europeu de Handebol de Praia. A Federação Europeia de Handebol, órgão regulador do esporte, confirmou a multa de US$ 177 – cerca de R$ 929 – por “roupa imprópria”. O valor total será dividido entre todas as atletas da equipe.

O imbróglio teve inicio no último domingo (18), no jogo pela medalha de bronze contra a Espanha. À situação, a equipe da Noruega optou por jogar com shorts e acabou penalizada. Em nota, a Federação de Handebol da Noruega disse estar orgulhosa do desempenho das atletas e que apoia a decisão das jogadoras de usar roupas que lhes tragam mais conforto.

“Mais importante que o equipamento utilizado, nossas atletas têm de se sentir confortáveis durante os jogos. Vamos lutar para que federação europeia mude as regras”, afirmou a federação.

A obrigatoriedade dos biquínis nas competições de praia vem sendo debatida há alguns anos, visto que as atletas já declaram que a peça atrapalha a movimentação em quadra. Apesar da repercussão, a Noruega terminou a competição em quarto lugar. A equipe foi derrota pela vice-campeã Dinamarca nas semifinais.