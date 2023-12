Seleção capixaba é vice-campeã brasileira de handebol masculino

A seleção capixaba masculina se sagrou vice-campeã brasileira de handebol na categoria juvenil nesse domingo (03). O campeonato aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a delegação viajou com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Representando o Espírito Santo, a seleção fez parte do Grupo A e disputou a primeira fase contra Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Amazonas e Distrito Federal. Após ultrapassar a etapa, os capixabas chegaram à final e enfrentaram a seleção de São Paulo. Apesar do bom desempenho na partida, perderam a final por um placar de 26 a 30.

A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e contou com a participação de cerca de 600 atletas, representando os estados de Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso Do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande Do Sul, e São Paulo.

