Seleção Brasileira perde para Senegal em Portugal

A Seleção Brasileira perdeu para o Senegal, por 4 a 2, nesta terça-feira (20), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Os gols da partida foram marcados por Paquetá e Marquinhos para o Brasil. Diallo, Marquinhos (contra) e Mané (duas vezes) fizeram os gols do Senegal.

O amistoso é o último antes da estreia da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em setembro. A partida em Portugal fez parte da campanha antirracista, protagonizada pela CBF e endossada pela FIFA.

CAMPEÃ AFRICANA

O jogo em Lisboa contra o atual campeão Africano foi a 40ª do Brasil contra as seleções africanas. No sábado, o time comandado por Ramon Menezes venceu Guiné, por 4 a 1, em Barcelona.

Pela primeira vez em 109 anos de história, a Seleção Brasileira jogou uma partida com um uniforme todo preto.

Com o jogo de hoje, a Seleção coleciona 34 vitórias, dois empates e quatro derrotas diante dos africanos

Brasil e Senegal

PRIMEIRO TEMPO

O Brasil abriu o placar. Aos 10 minutos, Paquetá deu uma bela cabeçada após cruzamento de Vinícius Júnior. Foi o nono gol do meia com a camisa da Seleção Brasileira.

Senegal respondeu em seguida. Aos 21 minutos, o atacante Diallo empatou com um bonito chute depois de uma rebatida da defesa.

Brasil e Senegal se enfrentaram em Portugal

SEGUNDO TEMPO

Os atuais campeões africanos viraram o placar no início da etapa final. Aos seis minutos, Marquinhos tentou tirar a bola no cruzamento de Mané e colocou para dentro do gol brasileiro. Três minutos depois, o atacante Mané ampliou ao dar um belo chute na entrada da área. Após o gol, Ramon Menezes mexeu na equipe e colocou Pedro e Rony no time. O Brasil descontou aos aos 12 minutos com um chute do zagueiro Marquinhos.

O treinador mexeu mais na equipe. Ele colocou Alex Telles, André e Rafael Veiga. A Seleção pressionou, mas não conseguiu empatar. No último lance, Mané fez de pênalti o último gol de Senegal.

AGENDA

O Brasil volta a jogar em setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O primeiro jogo será contra a Bolívia em casa. O segundo confronto será contra o Peru, fora de casa. Até o final do ano, a Seleção fará seis partidas pela competição.