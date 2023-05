Seleção Brasileira está convocada para amistosos; veja lista

A Seleção Brasileira foi convocada na manhã deste domingo (28) para os dois amistosos que disputará em junho, contra Guiné e Senegal. Ramon Menezes será novamente o treinador interino da Seleção principal e anunciou a lista de 23 atletas na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O primeiro compromisso do Brasil será no dia 17 contra Guiné, em Barcelona. No dia 20, volta a campo para enfrentar Senegal, em Lisboa. A apresentação dos convocados está marcada para o dia 12 e, mais uma vez, Ricardo Gomes exercerá o papel de coordenador pontual da Seleção.

Entre os 23 convocados, quatro são estreantes com a Amarelinha: os laterais Vanderson e Ayrton Lucas, o zagueiro Nino, além do meio-campista Joelinton.

Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira.

“As estreias se explicam pelo que esses jogadores estão fazendo em seus clubes, mostrando condições de vestir a camisa da Seleção. Na convocação para amistoso com Marrocos (em março), também fizemos isso, dando oportunidade a quem estava se destacando. O leque é amplo. Agora, chamamos dois para cada posição, com exceção dos goleiros, com o critério de que os mais novos tenham a companhia de quem já tenha experiência em Copa do Mundo”, disse Ramon, durante entrevista.

Ele ressaltou que 14 jogadores da lista representaram o Brasil na Copa do Mundo do Qatar em 2022 e que sete dos convocados atuam em clubes do país: Weverton, Raphael Veiga e Rony (Palmeiras), André e Nino (Fluminense), e Ayrton Lucas e Pedro (Flamengo). A média de idade do grupo é de 26 anos. Para montar a relação, Ramon contou com a ajuda do fisiologista Guilherme Passos e dos analistas de desempenho Thomaz Araújo e Bruno Baquete.

O técnico desembarcou na manhã de hoje para a convocação, depois de conquistar a classificação com a Sub-20 para as oitavas de final da Copa do Mundo da categoria, na Argentina. A Canarinho venceu a Nigéria por 2 a 0 no sábado (27) e fechou a fase de grupos na liderança do grupo D.

Confira os 23 convocados para os amistosos com Guiné e Senegal:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Alex Telles – Sevilla (ESP)

Ayrton Lucas – Flamengo

Danilo – Juventus (ITA)

Vanderson – Monaco (MON)

ZAGUEIROS

Ibañez – Roma (ITA)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Marquinhos – PSG (FRA)

Nino – Fluminense

MEIO-CAMPISTAS

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

ATACANTES

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Malcom – Zenit (RUS)

Pedro – Flamengo

Richarlison – Tottenham (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Rony – Palmeiras

Vinicius Júnior – Real Madrid (ESP)

Raphael Veiga – Palmeiras

Fonte: Esportes