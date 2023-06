Seleção Brasileira enfrenta o Senegal de Mané, nesta terça-feira

As principais ligas europeias e as diversas competições internacionais que compõem o calendário do futebol mundial reúnem jogadores de vários países. Isso explica o equilíbrio cada vez mais presente nos jogos entre seleções.

O jogo Brasil x Senegal, nessa terça, em Lisboa, está inserido nesse contexto. Pelo menos na avaliação de Lucas Paquetá.

Indagado sobre o adversário do Brasil durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (19), no Estádio José Alvalade, local da partida, o meia-atacante disse prever uma partida complicada.

”É uma equipe forte, fez uma ótima Copa do Mundo. Possui jogadores muito bons que disputam grandes ligas. Tem o Mané, que é conhecido mundialmente. Precisamos entrar bem concentrados, não vai ser fácil. A gente sabe do protagonismo do Brasil, mas toda atenção é pouca num jogo como esse”, declarou.

Coletiva de imprensa com Paquetá e Ramon Menezes

Questionado sobre as diferenças de jogar pelo clube, no caso o West Ham, e a Seleção Brasileira, Lucas Paquetá disse que, na verdade, vê semelhanças nos compromissos para ambos.

“Na Seleção a cobrança é muito alta, é a seleção mais vezes campeã. Assim como no clube, onde estamos sempre tentando manter o alto nível.”

Ele também falou de sua expectativa para o ciclo até 2026, ano da próxima Copa do Mundo. “Teve muita coisa boa que foi feita antes e que precisa de sequência. Claro que temos de olhar para trás e ver os nossos erros para melhorar, comprando novas ideias, hoje, do Ramon Menezes, para sermos mais fortes como equipe dentro de campo a fim de ganhar títulos.”

Fonte: Esportes