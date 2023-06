Seleção Brasileira começa preparação para as quartas de final da Copa do Mundo Sub-20

Nada de descanso. Menos de 24 horas depois da goleada por 4 a 1 sobre a Tunísia, que culminou com a classificação da Seleção Brasileira Sub-20 para as quartas de final da Copa do Mundo, o time comandado pelo técnico Ramon Menezes voltou ao batente e deu início a preparação para a partida contra Israel.

O treino, realizado no fim da manhã desta quinta-feira (1º), ocorreu no Hotel Sheraton, em Buenos Aires. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos, participaram de atividades regenerativas, enquanto o restante do grupo trabalhou a parte física na academia.

Marcos Leonardo abriu o placar para a classificação do Brasil diante da Tunísia | Foto: Lesley Ribeiro | CBF

Para a partida contra Israel, Ramon Menezes não poderá contar com Robert Renan e Arthur, ambos suspensos. O duelo decisivo contra Israel acontece no sábado (3), às 14h30, em San Juan.

Embarque para San Juan

A Seleção Brasileira embarca para San Juan nesta quinta-feira (1º), logo mais às 18h30. O grupo fará mais um treino antes do confronto que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo.

Fonte: Esportes