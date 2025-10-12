Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso

A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA: contra o Japão, na terça-feira (14), no Estádio de Tóquio, às 7h30 (de Brasília). O pouso do avião ocorreu às 19h40 (horário local), após voo que saiu de Seul.

Antes, a Amarelinha foi a campo pela manhã, no campo anexo ao Estádio de Goyang. Na sequência, retornou ao hotel onde esteve concentrada por sete dias na capital sul-coreana e em seguida seguiu viagem para Tóquio.

Nesta segunda (13), jogadores e comissão técnica vão realizar o último treino antes do jogo com os donos da casa. A atividade será realizada às 16h, no palco da partida, também conhecido como Estádio Ajinomoto. Bruno Guimarães e Ancelotti participarão da entrevista coletiva oficial, às 15h.

Vinicius Jr. na chegada da Seleção ao hotel em Tóquio

Fonte: Esportes