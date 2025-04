Sejus implanta sistema de videomonitoramento perimetral no Centro de Detenção Provisória da Serra

A Secretaria da Justiça (Sejus) inaugurou, nesta segunda-feira (14), o sistema de videomonitoramento perimetral do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS). Com Inteligência Artificial (IA), a solução visa a reforçar a segurança do perímetro externo da unidade prisional ao identificar, em tempo real, atividades suspeitas ou tentativas de fuga.

Esta é a primeira unidade do Estado a contar com o equipamento, que é acompanhado de software de gerenciamento e visualização do parque de câmeras. Mais nove unidades prisionais do Espírito Santo terão o sistema implantado ainda no primeiro semestre deste ano.

Para a implantação da tecnologia, a Sejus investiu cerca de R$ 10 milhões na aquisição de 80 câmeras e seus componentes de gerenciamento. O contrato foi firmado com o Consórcio Motorola Solutions Minas Gerais. De acordo com o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, a solução vai reforçar a segurança dos complexos.

“O videomonitoramento perimetral permite aumentar a segurança da unidade prisional e a gestão dos recursos humanos. Com o sistema inteligente, conseguimos ampliar nossa capacidade de vigilância, concentrando os esforços operacionais em outras tarefas igualmente importantes”, destacou Rafael Pacheco.

As câmeras contam com tecnologia infravermelho e são equipadas com microfone embutido, com capacidade analítica para a detecção de eventos de áudio, como grito, tiro e quebra de vidro, oferecendo um nível de supervisão que vai além da capacidade humana, permitindo vigilância contínua e ininterrupta, dia e noite.

No Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), foram instaladas 16 câmeras na área externa, além da central de monitoramento. A segurança perimetral envolve o monitoramento constante das áreas ao redor da unidade prisional para detectar e prevenir atividades suspeitas, tentativas de fuga ou a introdução de itens proibidos.

A implantação do sistema de videomonitoramento perimetral foi coordenada pela Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia (SIT), por meio da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC).

“O sistema prisional capixaba vem avançando na implementação de novas tecnologias e é o primeiro no Brasil a utilizar este tipo de solução vocacionada para a segurança de presídios”, pontuou o gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação da Sejus, Rodolfo Nascimento.

O sistema também será implantado nos Centros de Detenção Provisória de Guarapari, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e São Domingos do Norte; nas Penitenciárias de Segurança Máxima 1 e 2; Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1); Penitenciária Estadual de Vila Velha 2 (PEVV2), e no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL).

