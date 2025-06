Sejus e Senac-ES ofertam Curso de Barbeiro ao sistema prisional

Internos da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), unidade de regime semiaberto, participam do Curso de Barbeiro ofertado pela Secretaria da Justiça (Sejus), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Espírito Santo (Senac-ES). As aulas foram iniciadas neste mês e já estão no período prático, quando os internos realizam cortes de cabelo e barba em clientes reais.

A turma é composta por 14 alunos. O curso acontece na unidade do Senac, em Vila Velha, em período integral, com carga horária de 172 horas. Durante o curso, os alunos têm a oportunidade de praticar cortes, finalizações, técnicas de barbearia e atendimento ao cliente, sempre acompanhados pelo instrutor responsável. Os atendimentos ao público são gratuitos e abertos à comunidade.

“É uma oportunidade para os alunos aplicarem na prática os conhecimentos adquiridos, oferecendo à população cortes, finalizações e barbearias com qualidade e supervisão profissional”, disse a gerente de Oferta Educacional e Social (GEOS) do Senac, Ana Claudia Braga Schmittid.

O subsecretário de Estado da Ressocialização da Sejus, Marcelo Gouvêa, ressalta que a capacitação profissional tem a certificação de uma entidade especializada. “Os internos frequentam as aulas de forma regular, contando com estrutura adequada, equipe pedagógica qualificada e todo o suporte necessário para o pleno desenvolvimento da formação profissional. Essa estrutura é ofertada também dentro das unidades prisionais do Estado. A parceria com o Senac contribui com excelência para o nosso Programa de Ressocialização por meio da educação, pois oportuniza aos participantes uma capacitação certificada por uma instituição reconhecida nacionalmente, o que abre caminhos para a inserção ao trabalho e ao empreendedorismo”, afirmou.

O interno W.L.P. participa do curso. Ele concluiu o Ensino Médio no sistema prisional e disse que pretende abrir uma barbearia quando estiver em liberdade. “Quando o curso começou eu não sabia nem manusear a máquina direito. Mas tenho aprendido a cada dia com a professora que é ótima e está sempre estimulando os alunos. Quando estiver em liberdade, pretendo trabalhar na profissão e, inclusive, já penso em abrir uma barbearia”, disse.

Outros cursos ofertados pelo Senac-ES estão em andamento no sistema prisional ou serão iniciados no próximo mês. Entres eles, estão capacitações de Padeiro, Assistente de Logística, Unhas em Gel e Assistente de Cabeleireiro, destinados ao Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) e Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL).

No ano passado, a parceria entre a Sejus e o Senac-ES possibilitou a formação de sete turmas em diversos cursos de qualificação, com a entrega de 132 certificados. O Senac Integra consiste em cursos de qualificação profissional gratuitos para pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sejus

Sandra Dalton / Paula Lima

(27) 3636-5732 / 99933-8195 / 99241-7856

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES