Sejus e Sedu lançam primeiro curso técnico integrado à EJA no sistema prisional

As Secretarias da Justiça (Sejus) e da Educação (Sedu) lançaram, nesta terça-feira (08), o primeiro curso técnico integrado à Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltado para o sistema prisional. O evento contou com a aula inaugural do Curso Técnico de Logística, destinado a 25 alunos internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 2, no Complexo de Xuri, em Vila Velha.

O secretário de Estado da Justiça, Marcello Paiva de Mello, deu boas-vindas aos alunos participantes e destacou a preocupação da Sejus em ampliar o número de vagas para a educação no sistema prisional, bem como a oferta de cursos de qualificação profissão e trabalho.

“A educação é, certamente, a maior responsável pela transformação das pessoas. Por isso, temos trabalhado muito para ampliar as oportunidades de ensino e trabalho no sistema prisional, para que o custodiado que por algum motivo teve seu processo de educação formal interrompido, possa concluir sua formação durante o cumprimento da pena e, com isso, ter mais chance de se recolocar no mercado quando estiver em liberdade. Temos conseguido avançar, em parceria com a Sedu, e já ampliamos a oferta de ensino para mais unidades prisionais. Da mesma forma, também trabalhamos em parceria com demais instituições para ofertar cursos de qualificação e vagas de trabalho aos custodiados”, pontuou Marcello Paiva de Mello.

O curso Técnico de Logística é realizado na modalidade presencial, com duração de um ano e meio e carga horária total de duas mil horas aula. O curso é aplicado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Cora Coralina, que funciona no Complexo de Xuri. Este ano, os alunos terão aulas em período integral, sendo oito horas diárias. Já no primeiro semestre de 2023, o curso será desenvolvido em quatro horas diárias.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, lembrou da primeira vez em que esteve na Escola Cora Coralina, em 2019. “Tanto em 2019 quanto agora pensei em coisas que devem passar na cabeça de vocês: o que fazer aqui? Período que muitas vezes é longo. E também, o que eu vou fazer lá fora, quando estiver em liberdade? O curso que estamos abrindo consegue dar conta dessas duas coisas, pois a Educação pode ser uma forma de dar sentido ao dia a dia de vocês aqui e, ao mesmo tempo, aponta para fora, para que essa ressocialização possa acontecer de forma mais efetiva, mais tranquila”, disse.

Vitor de Angelo enfatizou que a qualificação profissional abre portas para o mercado. “Nada melhor do que a gente ter condições de se qualificar neste tempo por meio da EJA, mas também com uma qualificação técnica profissional. Isso hoje faz diferença, a área tem tudo a ver com a economia capixaba. Pode ser algo positivo quando vocês saírem daqui. Quem sabe isso seja importante para também iluminar outros gestores a também pensarem nesse caminho”, destacou.

As disciplinas ofertadas contemplarão a formação da educação básica do Ensino Médio e também a formação profissional na área de logística. As disciplinas da formação profissional incluem: Teoria Geral da Administração; Cálculos Financeiros e Estatísticos; Planejamento Organizacional aplicado à Logística; Cadeira de Suprimento; Práticas de Logística, Administração de Estoque e Armazenamento; Comércio Internacional, Logística Fiscal e Tributária; Gestão de Transporte e Distribuição; Marketing e Aplicações E-commerce; Segurança e Saúde do Trabalho, entre outras.

O interno Alexandre Tadeu de Oliveira diz que concluiu o Ensino Fundamental dentro da unidade prisional onde está custodiado. Para ele, participar do Curso Técnico em Logística é uma grande oportunidade. “Concluir o Ensino Médio Técnico é um projeto para o futuro. Vemos como uma grande oportunidade de qualificação para concorrer a uma vaga de emprego”, ressaltou.

O interno Danilo de Freitas está feliz em fazer parte da primeira turma de Ensino Técnico do EJA. “Concluí o Ensino Fundamental na unidade e vejo esse curso como uma grande oportunidade de aprendizado e uma forma de concorrer igualmente com o mercado”, pontuou

A segunda unidade a receber o curso profissional de Logística é o Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), com previsão para início no segundo semestre. Ao todo, 25 internos alunos participarão do Curso Técnico.

Aulas no sistema prisional

Além do início do Curso Técnico de Logística, mais de três mil internos voltaram às salas de aula na semana passada para iniciar o calendário de ensino regular na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste ano, a oferta do ensino foi ampliada de 30 para 33 unidades prisionais, sendo que 31 delas iniciaram as aulas no dia 3 de fevereiro e as duas restantes estão sendo preparadas para iniciar o calendário até o fim deste mês.

