Sejus e IJSN promovem Cantata de Natal On-line na próxima terça-feira (22)

Uma Cantata de Natal entoada por internas do Centro Prisional Feminino de Cariacica, unidade administrada pela Secretaria da Justiça (Sejus), será realizada, na próxima terça-feira (22), em um evento on-line, no auditório do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em Vitória. A transmissão será às 15 horas e poderá ser acompanhada pelo canal do IJSN no Youtube, no link https://bit.ly/youtubeijsn

O coral do CPFC é composto por 22 internas que ensaiam de forma sistêmica para garantir ao público uma apresentação repleta de emoção e magia natalina. Músicos voluntários são os responsáveis pelo repertório ensaiado, como o maestro Renato Gonçalves, a maestrina Simone Vaz Lopes e o tecladista Diego Guimarães. Entre as músicas que irão compor a apresentação estão “Primeiro Natal”, “Noite Feliz”, “Vem que está chegando o Natal” e “Surgem anjos”.

A diretora da unidade prisional, Graciele Sonegheti Fraga, ressaltou que a ideia de formar um coral surgiu da juíza Patrícia Faroni, da Vara de execuções Penais de Vila Velha. O formato da cantata atende às recomendações de prevenção à Covid-19.

“Tivemos um ano de grandes desafios devido à pandemia do novo Coronavírus e os eventos on-line refletem bem essas adaptações que ainda são necessárias para evitar o contágio da doença. As internas têm se dedicado muito nos ensaios para garantir um repertório com muita empatia e alegria aos mais diversos lugares. Além disso, também é uma forma de contribuir com as comemorações dos 45 anos do IJSN”, destacou Graciele Sonegheti Fraga.

A maestrina Simone Vaz Lopes explica que mesmo com o pouco tempo de ensaio será possível realizar uma bela apresentação. “A pandemia impossibilitou muitos musicais e eventos nessa época tão alegre, quando celebramos o nascimento de Jesus. Fiquei muito feliz em receber o convite da direção do Centro Prisional Feminino pela oportunidade de participar e contribuir com esse projeto”, disse Simone Vaz Lopes.

Data: 22/12 (terça-feira)

Hora 15 horas

Transmissão On-line: https://bit.ly/youtubeijsn

(Canal do IJSN no Youtube)

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sejus

Sandra Dalton / Karla Secatto

(27) 3636-5732 / 99933-8195 / 98849-9664

[email protected]