Estadual
Sejus adquire drones de última geração para ampliar a segurança nas unidades prisionais do Espírito Santo
A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu dez drones de última geração para ampliar o monitoramento e o apoio operacional nas unidades prisionais do Espírito Santo. Os equipamentos foram adquiridos por meio do Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Prisional (Moderniza-ES), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e vão desempenhar um papel estratégico no fortalecimento das ações da Polícia Penal do Estado, oferecendo uma visão aérea que ampliará a eficiência em operações e treinamentos.
Com o investimento da ordem de R$ 586 mil, os equipamentos com tecnologia de ponta vão ajudar a ampliar a eficiência da segurança, monitoramento, fiscalização e apoio logístico nas unidades prisionais. As aeronaves permitem vigilância aérea eficaz, com capacidade de cobrir áreas restritas e de difícil acesso, proporcionando maior agilidade e precisão nas operações de vigilância e monitoramento dos perímetros das unidades penitenciárias e eventuais ações de recaptura.
O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, destacou que o investimento representa um passo importante na modernização e eficiência das ações da Polícia Penal no Estado. “Estamos investindo em tecnologia de ponta para fortalecer o trabalho da Polícia Penal e otimizar as ações de segurança e inteligência prisional. Por meio do Moderniza-ES, seguimos ampliando e modernizando os serviços e projetos do sistema prisional capixaba. Essas iniciativas aumentam nosso poder de gestão e contribuem diretamente para a redução da violência no Espírito Santo”, ressaltou Rafael Pacheco.
Capacitação
Para capacitar os operadores dos novos drones, a Academia da Polícia Penal (Acadeppen) iniciou neste mês mais um treinamento voltado para a formação continuada de pilotos do equipamento. Ao todo, 46 policiais penais recebem capacitação técnica.
Com os equipamentos, modelo Matrice 30T, será possível ampliar as ações operacionais e de inteligência no sistema prisional, como o monitoramento das saídas e entradas dos custodiados nas unidades prisionais, o acompanhamento aéreo dos locais de banho de sol, bem como reforçar o trabalho realizado pelo serviço de inteligência prisional.
Os novos drones têm câmera térmica capaz de visualizar e medir a radiação infravermelha, emitida por corpos ou objetos, convertendo-a em imagens com cores que indicam diferentes temperaturas, recurso que auxilia o operador de segurança também nas missões noturnas.
O equipamento tem autonomia de voo de 41 minutos, com uma distância de transmissão de 15 quilômetros, além de sistema de detecção de obstáculos capaz de auxiliar o piloto na navegação. Além disso, tem quatro câmeras com diferentes tecnologias de zoom e captura de imagem.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sejus
Sandra Dalton / Paula Lima
(27) 3636-5732 / 99933-8195 / 99241-7856
Assessoria de Comunicação do Moderniza-ES
Luisi Pessôa
Tel: (27) 99928-1755
Fonte: GOVERNO ES
Flamengo domina Botafogo e mantém pressão pela liderança do Brasileirão
Em uma noite de futebol intenso no Nilton Santos, o Flamengo impôs sua superioridade e venceu o clássico contra o...
Palmeiras goleia Red Bull Bragantino de virada e mantém liderança isolada do Brasileirão
Em uma exibição de força e resiliência, o Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 na noite...
Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Santa Leopoldina
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quarta-feira (15), em Santa Leopoldina para inaugurar as obras da ponte sobre...
VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança
Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...
VÍDEO | Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel dentro de casa paroquial
Religioso nega envolvimento e diz que jovem pediu abrigo para dormir; Diocese de Diamantino afirma que medidas estão sendo tomadas...
Jade Picon será vilã em primeira novela vertical: ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’
Jade Picon está prestes a encarar um novo desafio na carreira: ela será uma das protagonistas de Tudo Por Uma...
Tainá Militão exibe shape sarado de biquíni em hotel fazenda
A influenciadora, esposa de Eder Militão, recebeu elogios na web Tainá Castro, casada com o jogador Eder Militão, do Real...
FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus
Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Sejus adquire drones de última geração para ampliar a segurança nas unidades prisionais do Espírito Santo
A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu dez drones de última geração para ampliar o monitoramento e o apoio operacional nas...
Agerh se reúne com Comitês de Bacias para discutir fortalecimento da gestão hídrica no Espírito Santo
Na última quinta-feira (09), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), participou de uma reunião com os Comitês de Bacia...
Hub ES+ lança novas seções digitais em comemoração aos dois anos de atuação
O Hub ES+ comemora 2 anos de atividades com o lançamento de duas novas seções digitais em seu site oficial:...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...
Polícia prende homem apontado como liderança criminosa da região de São Torquato e investigado por violência doméstica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Thais Fersoza e Michel Teló celebram 11 anos de casamento com missa no Vaticano
Thais Fersoza usou as redes sociais nesta terça-feira (14), para celebrar os 11 anos de casamento com Michel Teló. Para...
Poliana Rocha posta foto de Zé Felipe e Ana Castela juntinhos em carro: ‘Já conquistou’
A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, de 48 anos, chamou atenção ao compartilhar uma foto do filho, Zé Felipe,...
Eliezer revela data e local do casamento com Viih Tube: ‘Definimos a data!’
O influenciador Eliezer revelou nas redes sociais que ele e Viih Tube já escolheram o local e a data do...
POLÍTICA
Universitários no Parlamento proporciona imersão no Legislativo
Maria Eduarda Guimarães Tomaz é estudante do 4º período de Direito da Faculdade Multivix. Ela participou nesta quarta-feira (15) de...
Sessão solene homenageia educadores com a medalha Paulo Freire
Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
No Dia do Professor, deputados cobram valorização salarial
Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, deputados enalteceram a contribuição da categoria para transformar a vida do cidadão por meio...
Esportes
Brasil sofre apagão e leva virada do Japão
Em uma noite que ficará marcada nos anais do futebol, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota histórica para o...
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
-
São Mateus6 dias ago
Trabalhador morre após cair de prédio no Centro de São Mateus
-
Internacional4 dias ago
Torrou o dinheiro | Mulher recebe pix de R$ 2,4 milhões por engano e gasta tudo: ‘Pensei que fosse presente de Deus’
-
Regional5 dias ago
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
-
Nacional4 dias ago
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
-
Entretenimento4 dias ago
Maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes posa nua para capa de revista
-
Nacional5 dias ago
VÍDEO | Motorista por APP registra quando passageiro sugere sexo oral
-
São Mateus5 dias ago
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus