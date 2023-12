Divulgação Seis tratamentos para amenizar a flacidez facial e corporal

A flacidez é uma queixa muito recorrente entre as mulheres e ela nada mais é do que a perda do tônus da pele, que ocasiona em uma sobra entre o músculo e a pele, deixando o aspecto de murcho. No entanto, a causa dessa condição é multifatorial, ou seja, pode acontecer por diversos meios, seja pela idade, perda de peso acentuada e, até mesmo, genética.

De acordo com Isa Santini, especialista em beleza corporal e facial e nome à frente do Ateliê Beauty, spa referência em novas tecnologias e atendimento personalizado, a flacidez começa a dar sinais de aparecimento quando a queda da produção do colágeno no corpo passa a acontecer de forma mais brusca.

Entre os grandes vilões para o aparecimento precoce, estão as questões genéticas e de estilo de vida. “Um exemplo é de pessoas que praticam esportes envolvendo corrida. A tendência é que a flacidez apareça primeiro no rosto, devido ao impacto causado nos músculos da face. Se é uma pessoa que se expõe com frequência ao sol, também tem mais chances de encontrar sinais antes, assim como em pessoas que entram no efeito sanfona”, comenta a expert.

Por ser um assunto que incomoda muitas mulheres, uma vez que está ligado diretamente à aparência, é de conhecimento que, com o avanço das tecnologias, o mercado da estética disponibiliza tratamentos que ajudam a tratar a causa, melhorar a aparência e resgatar a autoestima, tão importante para a saúde física e mental. Confira, abaixo, algumas opções de tratamentos:

1. Venus Legacy

Desenvolvido em Harvard para tratamento não cirúrgico da flacidez cutânea, tanto facial quanto corporal, o aparelho estimula a síntese de novas fibras de colágeno, melhora a nutrição das áreas e reduz medidas. “O Legacy é uma radiofrequência multipolar para estimular a criar banco de colágeno e tratar a flacidez, seja ela pura ou associada à celulite”, comenta Isa.

2. Transform X

O equipamento, que chegou com exclusividade ao Brasil no Ateliê Beauty, é conhecido por tratar não apenas a flacidez, mas também auxiliar na gordura localizada, celulite e definição muscular. “O Transform é referência por possuir uma radiofrequência muito potente e que ajuda a tratar a flacidez, além do estímulo eletromagnético que também auxilia na criação do banco de colágeno sem ser invasivo, de maneira indolor e com resultados perceptíveis logo após as primeiras sessões”, explica.

3. Morpheus

Diferente dos outros, o Morpheus é um tratamento um pouco mais invasivo, mas que, ainda assim, não necessita de centro cirúrgico. “Sua ação funciona por meio de um microagulhamento, com radiofrequência de 24 até 40 microagulhas banhadas em ouro e que podem ser inseridas tanto no corpo quanto no rosto, em profundidades diferentes de acordo com o desejo de cada paciente. O procedimento é indicado para pessoas com baixa produção de colágeno, uma vez que estimula a produção e ajuda a tratar a face”, complementa.

4. BodyTite

“O BodyTite é da mesma família do Morpheus e é um equipamento minimamente invasivo que precisa de centro cirúrgico. Com uma tecnologia inovadora, ele funciona através da radiofrequência, aquecendo a pele e estimulando a retração. Então ele é um equipamento maravilhoso para quem tem pouco ou muita flacidez”, explica Santini.

5. CMSlim

O CMSlim é o estimulador muscular mais avançado e intensivo do mercado, com uma tecnologia de ponta que atravessa todas as camadas da pele e da gordura, estimulando diretamente o músculo por meio de contrações intensas e, assim, agindo diretamente no enrijecimento muscular. “Uma curiosidade muito legal é que apenas 30 minutos equivalem a mais de 20.000 contrações musculares na região tratada”, finaliza a especialista.

6. Liftera

O Liftera é um tratamento não invasivo de lifting e conforto para face, pescoço e corpo. Utilizando a combinação de duas tecnologias inovadoras, o procedimento acaba sendo mais eficiente e mais confortável. “O Litfera é um ultrassom ultra focado, totalmente não invasivo que pode ser feito tanto no rosto quanto no corpo. O legal é que ele também cria um banco de colágeno, dando um UP total na região escolhida”, finaliza a expert.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher