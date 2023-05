Seis municípios capixabas estão entre os primeiros habilitados do ‘Destinos Turísticos Inteligentes’

O Ministério do Turismo (MTur) divulgou, nessa terça-feira (09), a lista com municípios habilitados a fazerem parte da estratégia de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Ao todo, seis municípios do Espírito Santo foram habilitados nesta primeira etapa classificatória: Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Vitória e Vila Velha. A partir daí, serão escolhidos 10 para participarem da estratégia.

O objetivo da iniciativa é oferecer aos selecionados consultoria para realizarem diagnóstico e auxiliar na construção de um plano de transformação, bem como apoiar no planejamento de um sistema de gestão de Destinos Turísticos Inteligentes.

Os destinos não selecionados têm até o dia 12 de maio para encaminhamento de recurso administrativo, que será analisado pela Comissão, que contou com integrantes do MTur, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“Vemos com alegria o Espírito Santo ter seis municípios selecionados nesta primeira etapa. O DTI é uma ação inovadora e vai fortalecer os destinos, deixando-os cada vez mais preparados para receberem o turista”, comemora o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

A divulgação final da primeira etapa ocorrerá no dia 17 de maio, momento em que será iniciada a fase de análise dos documentos classificatórios. Os destinos classificados serão anunciados preliminarmente no dia 26 de maio e o resultado final do edital, com o anúncio dos dez classificados, será realizado no dia 7 de junho de 2023.

“O DTI é uma ação que transformará realidades, conferindo mais competitividade aos nossos destinos por meio do fortalecimento de eixos estruturantes que se relacionam com o turismo, como acessibilidade, sustentabilidade e inovação. É mais investimento no turismo do nosso Brasil”, destaca a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

As cidades que integrarão o projeto que visa transformá-las em DTIs vão passar por um diagnóstico que apontará uma estratégia para o desenvolvimento do turismo local, além da capacitação de gestores locais do setor. Os municípios definirão os seus cronogramas de implantação com base nos resultados da avaliação realizada e de acordo com as principais necessidades e possibilidades de cada um. O trabalho desenvolvido segue nove pilares: Governança, Inovação, Tecnologia, Sustentabilidade, Acessibilidade, Promoção e Marketing, Segurança, Mobilidade e Transporte, e Criatividade.

O acompanhamento e a avaliação do Projeto serão realizados por técnicos do MTur, com consultores do Instituto Ciudades del Futuro, que visitarão os municípios selecionados, verificando o andamento do projeto e emitindo, ao final desse acompanhamento, um relatório conclusivo.

DTI

Um Destino Turístico Inteligente é aquele que gerencia seus processos e seu território de forma inovadora e sustentável, comprometido com pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos turistas. Além disso, para fazer parte dos Destinos Inteligentes, o município precisa se esforçar em resolver problemas de áreas como segurança, acessibilidade, infraestrutura, comunicação, marketing, entre outras, de forma inovadora e com o uso de tecnologias.

Esta é segunda edição do Projeto, que já foi realizado como projeto-piloto e selecionou 10 destinos: Brasília/DF e Campo Grande/MT (Centro-Oeste): Recife/PE e Salvador/BA (Nordeste); Rio de Janeiro/RJ e Angra dos Reis/RJ (Sudeste); Florianópolis/SC e Curitiba/PR (Sul); Rio Branco/AC e Palmas/TO (Norte). Todos receberam certificados de “DTI em Transformação”.

CLIQUE AQUI e confira a lista de municípios habilitados na primeira etapa.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Tatiana Beling

(27) 3636-8006 / 998051308

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES