Seis freiras do mesmo convento morrem em menos de uma semana

Em menos de uma semana, seis freiras da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria morreram, sendo cinco delas pelas complicações da Covid-19.

A informação foi postada nas redes sociais da congregação. A comunidade lamentou as mortes após um surto de Covid-19 dentro do convento, no centro de Curitiba. Pelo menos, outras 25 freiras foram contaminadas com o vírus e parte delas está internada.

(*Banda B)