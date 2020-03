Seguro de carro para mulheres chega a ser 23% mais em conta

arrow-options Divulgação Veja a diferença no valor cobrado para o seguro de mulheres nos principais estados do Brasil

A Minuto Seguro, destaque entre as corretoras online no Brasil, preparou um estudo focado nos valores das apólices para mulheres, revelando que há uma diferença bem acentuada nos preços. De acordo com o levantamento, o valor do seguro para mulheres pode ser até 23% mais em conta do que para os homens, dependendo da faixa etária e região.

No âmbito nacional, as mulheres pagam em torno de 15% a menos que os homens. No Distrito Federal, a diferença no valor do seguro é de 20%. Já no Paraná, o valor é 19% menor. No Pará, os resultados apontam 16%, e em São Paulo, 14%. Na Bahia, o valor do seguro para mulheres chega a ser 10% menor que para homens.

Diferenças por faixa etária

Quando consideramos os valores por faixa etária, o seguro das mulheres continua sendo mais em conta. Para moças de até 25 anos, o preço é, em média, 23% mais barato. Entre 26 e 30 anos, o valor para as mulheres é 17% menor que o dos homens. Para mulheres entre 31 e 35 anos, a diferença é de 20%, enquanto entre 36 e 40 anos, é de 16%.

Já entre 36 e 40 anos, a variação no seguro na comparação com os homens é 16% menor, enquanto entre 41 e 50 anos, o preço é 12% mais baixo. Acima dos 50 anos, a variação é de 3%.

Os motivos

arrow-options Divulgação Entenda os motivos pelos quais o valor do seguro costuma ser bem menor para mulheres

Para o sócio-diretor da Minuto Seguros, Manes Erlichman, o preço mais baixo para mulheres na cotação do seguro está relacionado com o fato de menor risco de sinistralidade. “Mulheres são mais cuidadosas ao volante, se envolvem em menos acidentes e, normalmente, os danos costumam ser menores na comparação com motoristas do sexo masculino”, explica Erlichman. “Isso reflete diretamente no preço do seguro”.

O SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ainda acrescenta que o total de sinistros que ocorrem com mulheres gera valores menores de indenização de seguro do que os que acontecem com homens.