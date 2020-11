Segurança recebe demandas de sindicatos

A Comissão de Segurança ouviu representantes de entidades sindicais da área durante a reunião virtual desta segunda-feira (30). Os servidores pediram a convocação dos aprovados em concursos da Polícia Civil, revisão salarial e melhoria das condições de trabalho de policiais civis e militares.

Peritos

O presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Espírito Santo (Sindiperitos), Antônio Tadeu Nicoletti Pereira, informou que, devido às dificuldades enfrentadas pela categoria, os peritos oficiais criminais e peritos médicos-legistas decidiram entrar em estado de greve. Segundo ele, os peritos no Espírito Santo recebem o menor salário do país e sofrem com a maior defasagem de servidores da Polícia Civil. A categoria cobra diálogo com o governo do estado para solucionar as demandas.

Concurso público

Já o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado Espírito Santo (Sindipol), Aloísio Duboc, falou sobre a defasagem de efetivo na instituição e cobrou celeridade na convocação dos candidatos aprovados. “Hoje temos 2.030 policiais em atividade no Estado, mas nós do sindicato contabilizamos que o efetivo está ainda mais defasado, porque vários policiais estão sendo vitimados pela Covid, precisando de afastamento. Por isso, precisamos da nomeação dos aprovados o mais rápido possível”, afirmou.

Revisão salarial

Ainda durante a reunião, os servidores cobraram a revisão geral anual dos salários conforme a inflação. De acordo com as entidades sindicais, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou que não fará revisão salarial.

A Seger embasou a decisão na Lei Complementar Federal 173/2020, que proíbe aumento de salários do funcionalismo público durante a pandemia. No entanto, os trabalhadores defendem que reposição inflacionária não caracteriza aumento salarial e pediram articulação da Comissão de Segurança para tratar a questão com o governo.