Segurança pública de Barra de São Francisco é tema de debate em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, realizou, no dia 23 de fevereiro, no município de Vitória, um debate sobre os desafios da segurança pública.

O encontro contou com a participação dos delegados Leonardo Forattini, Daniel Nogueira e Jéssica Bohrer, além do deputado estadual Mazinho dos Anjos e da presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargadora Janete Vargas Simões.

Além da Polícia Civil, o evento teve a presença do coronel Marsuel Riani, do 4º CPOR, e do comandante do 11º BPM, tenente-coronel Jader Roberto. Também estiveram presentes o vice-prefeito de Barra de São Francisco, Wanderson Melgaço, e representantes do Conselho de Segurança Pública.

O evento proporcionou um espaço de interlocução direta entre as autoridades policiais locais, o Poder Legislativo e a cúpula do Poder Judiciário capixaba. O encontro serviu para que a comitiva apresentasse as principais realizações do setor de segurança em Barra de São Francisco e discutisse soluções integradas para as demandas da região.

A oportunidade reforça o compromisso da PCES em atuar de forma coordenada com o Poder Legislativo, o Judiciário e a sociedade civil organizada. A adjunta da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegada Jéssica Bohrer, enfatizou a importância da integração.

“A presença dos delegados da 14ª Delegacia Regional no Tribunal de Justiça sublinha a importância da união de esforços para fortalecer o combate à criminalidade e promover a paz social em Barra de São Francisco”, destacou a delegada.

