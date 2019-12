Segurança no Instagram: 5 dicas para proteger suas fotos neste fim de ano

Verão e fim do ano já estão aí e muita gente já está arrumando as malas para curtir o fim de 2019 e a chegada de 2020 na praia, no sítio, na casa dos parentes ou simplesmente turistando. As merecidas e desejadas férias, no entanto, não podem servir de desculpas para sermos pegos desprevenidos.

arrow-options shutterstock Eletrônicos que não podem faltar na sua mala de viagem

É importante estar munidos de aparelhos e utensílios que, mais do que úteis e facilitadores, podem dar mais conforto e seguranças às férias .

Listamos cinco eletrônicos que não podem faltar nas suas férias.

Fone de ouvido

Muitas vezes, por mais que se esteja bem acompanhado, tudo o que se quer é curtir uma música sozinho ou ouvir aquele podcast que só você gosta. Portanto, estar com um fone de ouvido , preferencialmente sem fio , é de extrema importância. É, também, uma maneira de habitar o próprio universo mesmo que você esteja em um hostel, por exemplo.

Cartão para armazenamento de fotos

Qual é a graça de viajar e não tirar um monte de fotos não é mesmo? Mas dependendo do destino, os registros pelo celular não bastam e, se for este o caso, é importante lembrar de levar um cartão de armazenamento de fotos para a sua câmera fotográfica . Há alguns com mais de 128GB de memória, o que permite fotografar sem qualquer restrição.

Ebook

Você está de férias naquele lugar paradisíaco e te dá vontade de… ler. Isso mesmo! A gente te entende. Mas não é necessário levar nenhum livro na mala. Basta levar o seu Kindle , selecionar as leituras desejadas para o período e voilà. Só não vale ficar lendo o tempo todo…

Smart Controle Universal

Se você vai ficar em uma casa de praia própria ou alugada ou algo do gênero e não abre mão do conforto, o ideal é levar o Smart Controle Universal , que tem wi-fi e permite que você controle tudo que for inteligente na casa a partir do seu celular. Ou seja, da temperatura do ar condicionado à TV.

Mini Caixa de Som Portátil

Se vai rolar piscina e churrasco nas férias é bom ter por perto um dispositivo que permita ouvir música ambiente. Levar uma mini caixa de som portátil com bluetooth é a solução ideal, caso internet não seja uma opção no lugar.