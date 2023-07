Segurança nas escolas é pauta em Baixo Guandu

A Comissão de Educação vai discutir segurança nas escolas públicas em audiência pública em Baixo Guandu. O encontro será nesta quinta-feira (6), às 19 horas, no Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral do município. A pauta da reunião é o Plano Estadual de Segurança Escolar, lançado em abril pelo governo do Estado, que tem como objetivo principal prevenir e combater ocorrências de violência nas unidades de ensino. O colegiado é presidido pelo deputado Dary Pagung (PSB).

Uma das bases do plano é o fortalecimento operacional e de atendimento psicossocial, com a contratação de psicólogos e assistentes sociais para atender nas escolas. O plano também prevê capacitação da comunidade escolar para identificar sinais de alerta nas unidades de ensino, trabalhando o combate ao bullying e comportamentos de risco.

O colegiado já realizou audiência para debater o tema na região do Caparaó, em Irupi. Após o ciclo de audiências públicas, o grupo pretende produzir um relatório sobre as necessidades específicas de cada região e entregar à Secretaria Estadual de Educação (Sedu), buscando adequações no Plano Estadual de Segurança Escolar.

Fonte: POLÍTICA ES