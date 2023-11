Segurança escolar em debate em Boa Esperança

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Ales) realiza na quinta-feira (30), em Boa Esperança (ES), a sexta audiência pública para debater o Plano Estadual de Segurança Escolar. O encontro abrange as microrregiões noroeste e nordeste, situadas no norte capixaba, reunindo 16 municípios, e acontece nas instalações da Secretaria Municipal de Educação do município, às 18h30.

A audiência pública faz parte de uma série promovida pelo colegiado de Educação, presidido pelo deputado Dary Pagung (PSB), que vem debatendo com as comunidades o Plano Estadual de Segurança Escolar, lançado em abril deste ano pelo governo do Estado.

De acordo com o plano de segurança, o objetivo é fortalecer a parte operacional e o atendimento psicossocial contratando, para tanto, profissionais da área da psicologia e da assistência social, bem como a capacitação dos profissionais das escolas na identificação de possíveis quadros de violência e sua prevenção.

Plano de Segurança

O plano traz cinco eixos temáticos, a saber: ações de prevenção, gestão inovadora, ações de inteligência, fortalecimento operacional e atenção psicossocial e ações pedagógicas. Esses eixos são de responsabilidade da Secretaria estadual de Educação (Sedu).

A cargo da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) estão os demais eixos. A pasta é responsável por elaborar o manual de policiamento e segurança escolar, cursos de enfrentamento e prevenção ao atirador ativo, protocolos para emergências escolares e atendimento de ocorrências no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Outra iniciativa do governo do Estado foi a formação do Comitê Interinstitucional de Promoção à Cultura da Paz e Convivência Escolar, composto por entidades públicas de educação.

SERVIÇO

Audiência pública da Comissão de Educação

Quando: 30/11 (quinta-feira), às 18h30

Local: Secretaria Municipal de Educação de Boa Esperança – Av. Senador Eurico Rezende, nº 870, Centro, Boa Esperança

Fonte: POLÍTICA ES