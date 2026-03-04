Segurança e saúde pública no ES pautam Tribuna Popular desta quarta

A Tribuna Popular desta quarta-feira (4) abriu espaço para que convidados abordassem dois temas: o funcionamento do sistema que reúne indicadores de segurança pública e as reivindicações de melhoria de carreiras na saúde pública capixaba.

Indicada pelo deputado João Coser (PT), a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado do Espírito Santo (Sindisaúde), Geiza Pinheiro Quaresma, pediu a reestruturação de carreiras na área. A apresentação dela foi acompanhada por servidores, que ocuparam as cadeiras no Plenário Dirceu Cardoso.

Geiza Pinheiro defendeu que servidores em cargos em extinção no Estado sejam contemplados por medidas de melhoria, incluindo reajuste. Segundo ela, o aumento proposto pelo governo estadual, de 8%, não resolve o problema dos servidores.

“Caso não chegue uma proposta, nós estaremos parando as nossas atividades”, revelou. Além de cobrar um percentual maior, Geiza pediu que o projeto a ser enviado pelo Executivo para análise dos deputados traga em seu texto a retroatividade no pagamento do aumento. O deputado João Coser se comprometeu a encaminhar as propostas dos servidores ao chefe do Executivo.

Observatório

Outro convidado da Tribuna Popular, o chefe do Observatório da Segurança Pública (Geosp), Carlos Augusto Gabriel de Souza, falou sobre o monitoramento contínuo de indicadores, reunindo estatísticas criminais do Espírito Santo.

Indicado pelo deputado Coronel Weliton (PRD), Carlos apresentou o site do observatório e disse que a página reúne informações estratégicas com o objetivo de conferir transparência aos cidadãos.

O observatório, que também atua no fomento de estudos e pesquisas e no monitoramento das metas de políticas públicas de segurança, promove integração dos dados com diversos sistemas de informação de dentro e de fora do Espírito Santo, atendendo à sociedade, imprensa e municípios, afirmou o convidado.

Carlos apresentou alguns produtos da Geosp, como relatórios diários de homicídios e mortes no trânsito, além de relatório mensal das mortes violentas em todo o estado. O furto e roubo de bicicletas elétricas passou a integrar o painel mais recentemente, revelou o chefe do setor subordinado à Secretaria de Estado da Segurança (Sesp).

Fonte: POLÍTICA ES