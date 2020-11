Segurança do Carrefour sufocou João Alberto com o joelho por três minutos

reprodução / Twitter João Alberto foi morto por dois homens brancos no Carrefour

Imagens das câmeras de segurança do Carrefour mostram como começou a briga que terminou com a morte de João Alberto Silveira Freitas na noite de quinta-feira (19), véspera do feriado de Consciência Negra.

No vídeo, é possível ver que a vítima acertou um soco em um dos funcionários do supermercado após ser seguido no local. Na sequência, os seguranças agarram o homem de 60 anos e começam a desferir socos e chutes nele.

Após inúmeras agressões, mesmo com João Alberto já no chão, um dos funcionários do Carrefour imobiliza e sufoca o homem com seu joelho por três minutos, até que a vítima para de se mexer.

O policial militar Giovane Gaspar da Silva, de 24 anos, e o segurança Magno Braz Borges, de 30, foram presos após o episódio.

João Alberto foi enterrado na manhã deste sábado (21), no Cemitério São João, na Zona Norte da capital gaúcha.