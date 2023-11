Segurança de passageiras em transporte por app em pauta

Foi aprovado na Comissão de Segurança, com emenda, o Projeto de Lei (PL) 148/2023, que cria programa voltado para proteção da mulher em transportes por aplicativo. A matéria, de Iriny Lopes (PT), foi avaliada durante a sessão ordinária desta terça-feira (28) da Assembleia Legislativa (Ales).

Tramitando em regime de urgência, a proposta já havia passado pelos colegiados de Justiça e Direitos Humanos. Após o acolhimento em Segurança, ainda precisa ser analisada por Finanças antes de ir à votação no Plenário da Casa.

Ficou a cargo do deputado Coronel Weliton (PTB) a relatoria da proposição em Segurança. No parecer, rejeitou emenda de Denninho Silva (União) – que propunha criar um “botão do pânico” nos aplicativos para ser acionado pelas mulheres que se sentissem em risco – e acatou emenda supressiva de Lucas Polese (PL) retirando trechos da iniciativa que o deputado considera prejudiciais à atividade das empresas de tecnologia. “Altera funções de aplicativos de transporte que atendem o mundo inteiro para cumprir uma legislação estadual”, disse. O placar na comissão foi 5 a 2 a favor do relatório.

Fotos da sessão

Callegari (PL) defendeu a emenda do correligionário. Ele explicou que a ideia era combater a regulamentação excessiva das empresas e defendeu que tais empresas “democratizaram” o acesso aos veículos de transporte. Ainda argumentou que criar obrigações nas plataformas dos aplicativos ou nos veículos que prestam serviços acaba dificultando a vida das empresas. Também alertou que as empresas não absorvem possíveis custos, mas que sempre repassam para os consumidores.

Autora do projeto, Iriny falou que o foco do debate é a segurança das mulheres e que existem muitos casos notificados de abusos dentro dos veículos, apesar da subnotificação que caracteriza esse tipo de situação. “A emenda descaracteriza o projeto porque não criminaliza ou obriga a prevenção. Eu não posso escolher a empresa em detrimento da vítima. (…) É um custo exímio, pequeno e insignificante”, ressaltou.

No mesmo sentido foi o posicionamento da deputada Camila Valadão (Psol). Ela lembrou que todos os dias os meios de comunicação trazem casos de abuso de mulheres dentro de carros de aplicativos e que as empresas do ramo se valem do expediente de serem internacionais para não se submeterem a tentativas de regulamentação.

Janete de Sá (PSB) reforçou que ninguém tinha o objetivo de “quebrar” as empresas, mas que não se podia negar o direito das mulheres à vida. “O projeto está perfeito no que se refere ao alerta para evitarmos esse nível de machismo que ainda prevalece e que insiste em penalizar as mulheres”, salientou.

A análise dessa e outras matérias que constavam na pauta de votações deve seguir nesta quarta-feira (29), uma vez que os trabalhos foram encerrados após constatado que não havia quórum para seguir com a sessão.

Estadualização

Os deputados aprovaram na sessão o PL 848/2023, de Marcelo Santos (Podemos), que inclui no Plano Rodoviário Estadual o trecho de 16,7 km, com início na Rodovia ES-465 que liga a sede de Domingos Martins à Comunidade de Melgaço, passa pela Comunidade Rio das Pedras e Caramuru, em Santa Leopoldina e, por fim, na Comunidade Caramuru em Santa Maria de Jetibá.

Agora o projeto segue para sanção ou veto do governador Renato Casagrande (PSB).

Urgências

No Expediente sujeito a deliberação três requerimentos de urgência foram acatados. Um deles para o PL 705/2023, do Delegado Danilo Bahiense (PL), que declara as Igrejas Batistas como Patrimônio Histórico Imaterial do Espírito Santo.

Os outros dois são referentes a matérias do Executivo: o Projeto de Lei Complementar (PLC) 52/2023 modifica três leis estaduais para inserir a questão do assédio moral e sexual entre as condutas proibidas por servidores civis e militares; e o PL 939/2023, que amplia para 1º de março de 2024 a entrada em vigor da Lei 11.923/2023, que alterou a contagem dos prazos processuais no processo tributário administrativo, que passarão a ser contados em dias úteis.

Confira como ficou a Ordem do Dia:

Projeto de Lei (PL) 848/2023, de Marcelo Santos (Podemos), que inclui no Plano Rodoviário Estadual o trecho de 16,7 km, que tem início na Rodovia ES-465 que liga a sede de Domingos Martins a Comunidade de Melgaço, passa pela Comunidade Rio das Pedras e Caramuru em Santa Leopoldina e, por fim, na Comunidade Caramuru em Santa Maria de Jetibá. Aprovado; Projeto de Lei (PL) 148/2023, de Iriny Lopes (PT), que cria Programa de Prevenção à Violência Contra a Mulher nos Transportes Remunerados Privados Individuais de Passageiros, no Espírito Santo. Projeto na Comissão de Finanças.

Fonte: POLÍTICA ES