Segurança conhece ações para combater criminalidade na pandemia

Autoridades da área da segurança pública prestaram contas ao colegiado que trata do tema na Assembleia Legislativa (Ales) em reunião virtual nesta segunda-feira (1º). Eles falaram dos esforços do Poder Público no sentido de combater a criminalidade a despeito da pandemia do novo coronavírus.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel da Polícia Militar (PM) Alexandre Ramalho, afirmou que os investimentos em equipamentos de proteção individual (EPIs) e uso de álcool líquido e em gel têm sido indispensáveis para que os serviços sejam mantidos e os policiais continuem nas ruas na guerra contra o crime.

“Quando assumi a secretaria, em abril, o governador Renato Casagrande (PSB) nos impôs um desafio, que era o de reduzir o número de homicídios no Espírito Santo, que havia atingido 140 vítimas em março”, relatou.

Segundo Ramalho, apesar do novo coronavírus, as estratégias montadas estão mostrando resultados, pois a curva de 140 homicídios de março foi achatada para 94 mortes em abril, caindo em maio para o registro de 76 homicídios, a menor marca histórica do mês desde o ano de 1996.

Conforme o secretário, se não houvesse foco no combate aos homicídios e ao tráfico de drogas, a tendência era fechar 2020 com aumento de até 46% nos índices de criminalidade.

“Quero agradecer a todos os órgãos da segurança pública e também às guardas municipais e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesse esforço integrado de combate ao crime. Temos como meta terminar 2020 com uma redução de 2% (em relação a 2019) nos índices de violência.

O secretário citou ações realizadas que repercutiram na redução das estatísticas, entre elas operações da PM (Páscoa, Tiradentes e Trabalhador) que conduziram 850 infratores às delegacias, apreenderam 85 armas de fogo, recapturaram 19 foragidos das cadeias e executaram 35 mandados de prisão.

Ele destacou ainda a 6ª edição da Operação Caim, realizada pela Polícia Civil (PC), que conseguiu atualizar mandados de prisão num trabalho integrado com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Nesse esforço, relatou, 213 pessoas foram levadas a delegacias, 50 delas eram homicidas; 47 armas de fogo foram apreendidas.

Concursos

O presidente da Comissão de Segurança, deputado Danilo Bahiense (PSL) e o vice, deputado Alexandre Quintino (os dois do PSL), questionaram sobre o andamento de concursos públicos nas esferas da PM e da PC, que estão prejudicados por causa da Covid-19. O delegado-chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, disse que o concurso de delegado foi cancelado devido à incapacidade técnica da banca organizadora.

“Estamos à espera de toda essa situação do coronavírus (para a solução do concurso de delegado). Mas em relação aos outros concursos em andamento, de investigador e demais cargos, faltam duas fases, que são o psicotécnico e investigação social”, disse.

Segundo Arruda, estão sendo discutidas com a banca formas de dar sequência a essas fases, apesar da pandemia. “Acredito que até o final do ano tudo será resolvido”.

No âmbito da PM, o comandante-geral, coronel Douglas Caus, informou que tem realizado reuniões internas com sua assessoria e com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) no sentido de concluir os concursos em andamento na corporação para formação de soldados (CFSD), oficiais (CFO) e Sargentos (CHS).

Caus adiantou que no que for possível poderá ser utilizada o sistema ensino a distância (EAD) para que os concursos não fiquem parados, mas as disciplinas que necessitam de comparecimento presencial na academia da PM ficam na dependência da autorização das autoridades sanitárias para a volta das aulas.

O comandante destacou a preocupação com a saúde dos profissionais da segurança pública que atuam na linha de frente apesar do novo coronavírus. “Adquirimos 100 mil máscaras, álcool líquido e em gel, e a Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) liberou 42 profissionais para reforçar o pronto-socorro do HPM (Hospital da Polícia Militar)”, citou.

O comandante citou ainda que o HPM está sendo reformado com recursos de R$ 4 milhões conseguidos mediante emenda ao orçamento apresentada pelo senador Marcos do Val (Podemos), e com ajuda também de emendas apresentadas pelo deputado federal Da Vitória (Cidadania) e pelos deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino e Capitão Assumção.

A reunião virtual do colegiado de Segurança Pública contou ainda com a participação do subsecretário de Estado para Assuntos Penitenciários, Alessandro Ferreira, e do diretor de Ações Estratégicas do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), Fábio Modesto. Eles falaram sobre medidas tomadas para evitar a contaminação por Covid-19 no sistema prisional e socioeducativo.

Conforme explicaram, a suspensão das visitas de familiares está sendo compensada pelo uso da tecnologia virtual, que possibilita contatos à distância por meio de envio de vídeos em aplicativos. “Hoje nós temos 12 presos e 31 servidores com a Covid-19, além de 54 servidores que contraíram o vírus, mas já se curaram”, contou Alessandro.