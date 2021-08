Segura? Kyra Gracie revela único motivo de ciúmes de Malvino Salvador

Reprodução/Instagram Malvino Salvador e Kyra Gracie falam de ciúme em casamento





Durante uma live no Instagram, na noite desta quinta-feira (19), Malvino Salvador e Kyra Gracie responderam perguntas dos fãs sobre o casamento.

Malvino e Kyra estão juntos desde 2013 e se casaram em 2019, mas a atleta ainda não se acostumou com as cenas do ator em novelas. “O único lugar que eu tenho ciúme é em cena de novela. Ainda bem que o Malvino não fez série. Porque as séries são mais tensas”, disse Kyra.

Malvino deu risada da reação da esposa e disse que, em breve, vai estrear em uma série. “Já já, meu amor. Em janeiro vou começar a gravar”, respondeu.





Um fã ainda comentou que Kira estava parecida com “Zuca”, personagem de Vanessa Giácomo em “Cabocla”. Vanessa fez par romântico com Malvino na série. “A Vanessa é minha amiga”, desconversou Kira.