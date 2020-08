Segundo painel virtual em alusão à Lei Maria da Penha tem como tema ‘Uma conversa com as masculinidades’

.

As pós-graduações do Espírito Santo terão em breve a oportunidade de dar um salto de excelência em pesquisa e capacitação de recursos humanos, adquirindo maior projeção nacional e internacional da produção científica. Até agora, o Estado não possui nenhum programa de pós-graduação (PPG) com conceitos 6 ou 7 atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que indicam alto desempenho equivalente ao padrão internacional. Mas essa realidade mudará em breve com o investimento de R$ 12 milhões do Tesouro Estadual a ser anunciado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) na próxima segunda-feira (31).

“O direcionamento desses recursos para a pós-graduação capixaba reforça a missão da Fapes de fortalecer o desenvolvimento técnico-científico do Estado”, considerou o diretor-presidente da Fundação, Denio Rebello Arantes. “Queremos proporcionar melhores condições para grupos de pesquisa, doutorandos e mestrandos desenvolverem seus trabalhos com qualidade e se destacarem ainda mais em suas áreas, dentro e fora do País”.

Os PPGs avaliados com conceitos 3 e 4 poderão participar do Programa de Apoio aos Programas de Pós-Graduação Capixabas Emergentes (Proapem). Serão destinados R$ 5 milhões para o edital, sendo que o limite a ser destinado para cada proposta selecionada é de R$ 600 mil, para os programas de nota 4, e R$ 400 mil, para aqueles com nota 3.

Já os PPGs de nota 5 terão R$ 7 milhões a serem disponibilizados pelo Programa de Apoio à Excelência Acadêmica da Pós-Graduação Capixaba (Proapex). Cada proposta poderá solicitar até R$ 1,4 milhão para desenvolver o projeto.

Emprego dos recursos

Os recursos de ambos os editais têm origem no Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec). Os editais do Proapem e do Proapex direcionam, juntos, R$ 12 milhões para o incremento da pesquisa no Espírito Santo.

Com esse total de recursos, os PPGs podem investir em itens como:

– Bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, apoio técnico, pós-doutorado, pesquisador visitante;

– Estágios e visitas técnico-científicos;

– Capital e custeio.

