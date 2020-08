Segundo morador de rua é encontrado morto em São Paulo após madrugada fria

Pixabay / Imagem ilustrativa Temperaturas despencaram no Acre após chegada de frente fria

O Acre passou por uma queda brusca de temperatura . Após mais de 20 dias com temperaturas registrando máxima de até 36ºC, os termômetros agora mostram mínima de 13ºC. A temperatura na capital varia entre máxima de 23ºC e mínima de 13º neste sábado (22).

O mês de agosto começou quente na região devido a uma massa de ar seca e quente, predominante em toda a região da Amazônia .

As temperaturas foram aumentando ao longo do mês, com registro de 36ºC na segunda-feira (17).

A frente fria que chegou ao país apontava para queda das temperaturas no Acre a partir da quinta-feira (20).

O dia havia amanhecido com sol e temperaturas em torno dos 30ºC, mas no final da tarde o tempo mudou e as temperaturas no Acre ficaram abaixo que em Bariloche, na Argentina.