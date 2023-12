Segundo grupo de estudantes do ‘Programa de Intercâmbio Estudantil 2023’ embarca para o Canadá

O segundo grupo de estudantes selecionados por meio do Programa de Intercâmbio Estudantil 2023 embarcou para Vancouver, no Canadá, na manhã desta sexta-feira (08). Ao todo, 44 intercambistas passarão três meses aperfeiçoando o idioma e vivenciando uma nova cultura. O embarque foi no Aeroporto de Vitória, às 11h25.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, esteve no aeroporto, onde teve um bate-papo com os intercambistas. “Vai ser a experiência mais transformadora da vida de vocês, com toda certeza. Depois dos primeiros dias, vocês vão se acostumando e se adaptando à rotina, à forma como a cidade funciona, entre outras coisas. Precisam ter resiliência para irem se adaptando à cultura, que é diferente da nossa”, aconselhou o secretário.

A Sedu promoveu uma campanha do agasalho para doar aos alunos, o que foi lembrado pelo secretário Vitor de Angelo. “Devido ao clima extremante frio nessa época do ano no Canadá, nós fizemos um esforço para providenciar roupas de frio para todos vocês. Com o tempo, vocês também irão se adaptar ao clima”, disse.

Doação de conjuntos de frio produzidos por internos do sistema prisional

Os internos do sistema prisional do Espírito Santo confeccionaram conjuntos de frio, compostos por calças e casacos que foram doados aos alunos. As peças foram confeccionadas com tecido especial para ajudar a aquecer os estudantes no Inverno canadense.

Ao todo, são 110 conjuntos que levam o nome do Brasil e do Espírito Santo, representados por suas respectivas bandeiras e o brasão do Governo Estadual. O layout e a confecção das peças, feitas com malha e forradas com moletom felpudo, foram planejados pela Secretaria da Justiça (Sejus), na fábrica instalada na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, no Complexo do Xuri.

Embarques

No dia 18 de novembro, o primeiro grupo de intercambistas embarcou, sendo 09 para o Chile e 30 para os Estados Unidos da América (EUA). O terceiro e último grupo a embarcar será no dia 14 de dezembro, quando 66 estudantes partem para Toronto, também no Canadá.

Programa de Intercâmbio Estudantil 2023

Ao todo, foram ofertadas 150 vagas para o Programa de Intercâmbio Estudantil 2023, sendo: 110 para Curso Intensivo de Inglês no Canadá, 30 para Curso Intensivo de Inglês nos Estados Unidos e 10 para Curso Intensivo de Espanhol no Chile.

O Programa visa ao aperfeiçoamento do estudante nas competências comunicativas em inglês ou espanhol, bem como ao desenvolvimento da capacidade de expressar-se com proficiência em diferentes situações de comunicação, promovendo o desenvolvimento socioeducacional em país estrangeiro.

Fonte: GOVERNO ES