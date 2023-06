Segundo Feirão do Empreendedor da Grande São Pedro começa nesta sexta-Feira (16)

Com produtos que vão desde artesanato, acessórios, roupas, até churrasquinho e cerveja artesanal, começa nesta se sexta-feira (16), a partir das 17 horas, no Campo do Racing Futebol Clube, localizado na Ilha das Caieiras, em Vitória, a 2ª Edição do Feira do Empreendedora da Grande São Pedro. A entrada é gratuita.

O Feirão do Empreendedor, apoiado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), conta com praça de alimentação, apresentações musicais e espaço kids. Os produtos com valores a partir de R$ 10,00, vão atender a todos os gostos. O evento tem a finalidade de reunir os empreendedores da região da Grande São Pedro, oportunizando espaço de divulgação e vendas.

Para o diretor-presidente da Aderes, Alberto Gavini Farias Filho, os empreendedores do Espírito Santo têm recebido uma atenção especial por parte do Governo do Estado, que tem criado políticas públicas para atender às necessidades dos pequenos negócios. “Oferecemos aos empreendedores, qualificação, consultório, crédito, e espaços para que eles possam divulgar e vender seus produtos, gerando trabalho e renda”, disse o diretor-presidente da Aderes.

O 2º Feirão do Empreendedor da Região da Grande São Pedro, é uma realização da JAGO Marketing e Eventos, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e Aderes.

Saiba Mais

Segundo Feirão do Empreendedor da Grande São Pedro

Local: Campo do Racing Futebol Clube, localizado na Ilha das Caieiras, em Vitória.

Programação

16/06 (sexta-feira)

17h – Abertura ao público

18h – Apresentação musical de Os Colibris de Ouro

21h – Apresentação musical de Os Carreteiros

17/06 (sábado)



15h – Abertura ao público

15h – Apresentação musical de Nanda Veiga

17h30 – Apresentação musical de RB Vix + DJ Simpson

19h30 – Apresentação musical de Marcelo Marvila e Banda

21h30 – Apresentação musical de Axel Samba e Pagode

18/06 (domingo)

12h – Abertura ao público

12h – Apresentação musical de Ângelo Fernandes

15h – Apresentação musical de Milena

16h – Apresentação musical de Um Ponto 4

18h – Apresente musical de Leq Samba/Participação Lydimara

21h30 – Apresentação musical de D”Moleque

