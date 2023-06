Segundo dia de visita da comitiva do CAO da PMDF

Dando continuidade à programação envolvendo a visita da comitiva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os integrantes do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) da referida coirmã conheceram, nesta quarta-feira (07), a estrutura e funcionamento da Academia de Polícia Militar do Espírito (APMES) e participaram de palestras que explanaram sobre as ações do Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE) e do Estado Maior-Geral da PMES.

Pela manhã, os oficiais ficaram por dentro de toda a organização e as atividades desempenhadas pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (EsFAP) e pela Escola de Formação de Oficiais (EsFO) da APM, bem como do funcionamento da Divisão Pedagógica da Academia.

Já durante a tarde, a comitiva pôde conhecer as ações e resultados do Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE) durante palestra ainda na APM, e posteriormente prosseguiram ao Quartel do Comando Geral para um novo encontro, desta vez para um bate-papo acerca dos investimentos do Governo do ES na PMES.

No decorrer da exposição, foram detalhadas as diretrizes do Programa Estado Presente e as principais aquisições na atual gestão do comando-geral da PMES – que totalizaram mais de 104 milhões investidos, possibilitando a reestruturação institucional. Na oportunidade, foram apresentadas as reformas e construção de novas unidades, compra de armamentos e equipamentos de última geração, viaturas, dentre várias conquistas importantes para a Instituição.

Após a palestra produtiva, o encontro foi encerrado, porém a visita em território capixaba seguirá até o dia 10 de junho.

