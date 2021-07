Segunda temporada de ‘Outer Banks’ estreia e deixa fãs enlouquecidos

Nesta sexta-feira (30) foi ao ar a segunda temporada da série Outer Banks, que em seu segundo ano de produção já se tornou um grande sucesso da Netflix. A série que retrata o verão de jovens rebeldes numa ilha traz consigo um enorme fã clube, que deixaram o nome da série chegar aos assuntos mais comentados do Twitter hoje.

Na primeira temporada John B (Chase Strokes) convoca seus três melhores amigos – JJ (Rudy Pankow), Pope (Jonathan Daviss) e Kiara (Madison Bailey) – para desvendarem o mistério de um tesouro lendário ligado ao desaparecimento de seu pai. A jornada passa por muita confusão, rivalidade entre os pogues (pobres da ilha) e kooks (elite da ilha) e um romance conturbado envolvendo John B e Sarah (Madelyn Cline).

No final da primeira temporada a expectativa fica em alta em relação ao casal Sarah e John B, que acabam se metendo num grande perigo deixando em dúvidas se conseguiriam sobreviver. Com ajuda de um resgate inesperado o casal consegue sair vivo. No entanto, a missão de vingar o pai e recuperar o ouro perdido ainda está de pé.

Nesta segunda temporada há a promessa de muita aventura, confusão e drama adolescente envolvendo os personagens e os novos casais. E quem não ama esse combo né?! No Twitter o assunto repercutiu muito e foi parar nas primeiras colocações do Trending topics

Veja o que rolou por lá:

Meu deus agora eu morri e ressuscitei junto com a Sarah que desespero Outer Banks pic.twitter.com/gabGEnw7KO — Grander, Grande (@micael_roque) July 30, 2021

a estética de outer banks é tão linda, devia ganhar um prêmio só pela fotografia rafe pope sarah john b kiara pic.twitter.com/iA8uyHWkhu — paulim obx 🇧🇷 (@kfpaulinho) July 30, 2021





Você viu?





Temporada de outer banks resumida em duas imagens pic.twitter.com/xAzeZ3jfcA — Dayana ^_^ (@_imdayana) July 30, 2021





o jj na nova temporada de outer banks: pic.twitter.com/5SgKDZVt2S — layla :: OUTER BANKS spoilers! (@marinholyl) July 30, 2021









eu gosto de assistir outer banks pelo conteúdo o conteúdo: pic.twitter.com/wIS42a7QcE — ͏ ͏laur. 🇧🇷 obx² spoilers (@livieside) July 30, 2021





a Sarah foi a melhor personagem disparada dessa temporada de outer banks, ela fez tudo que podia da melhor forma em todos os episódios, e sofreu viu. sem ela, o John B teria morrido no início #outerbanks2 pic.twitter.com/sU1YHdC6sO — limão 🍋 | obx2 spoilers (@fucklimao) July 30, 2021









Eu em todo episódio de outer banks: Próxima parada: cardíaca pic.twitter.com/PoqqAVZkz2 — Bibi 📖 (@Eubibih) July 30, 2021