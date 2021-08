Reprodução: Alto Astral Segunda Sem Carne: 5 receitas de espinafre com ricota para amar essa dupla

A última segunda-feira do mês chegou e ainda dá tempo de você participar do movimento #SegundaSemCarne! Para isso, basta abrir mão das carnes bovinas, suínas, aves e peixes por apenas um dia da semana. Fácil, né? Embora pareça pouco, essa atitude impacta positivamente os animais, as pessoas e o planeta ao poupar vidas, economizar muitos litros de água e reduzir a emissão de poluentes na atmosfera.

Então, que tal fazer essa diferença hoje mesmo? Para manter o seu cardápio delicioso, confira 5 receitas de espinafre com ricota que farão você se apaixonar por essa dupla e prove pratos diversos com um recheio de dar água na boca! Vamos juntos?

Canelone de espinafre com ricota ao molho branco

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 colheres (sopa) de margarina

1 cebola ralada

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 xícaras (chá) de leite

Sal e noz-moscada a gosto

2 xícaras (chá) de ricota esfarelada

4 xícaras (chá) de espinafre cozido, espremido e picado

3 copos de requeijão cremoso

1 pacote de massa fresca para lasanha (500g)

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, derreta a margarina e refogue a cebola até ficar transparente. Polvilhe a farinha e refogue por mais 2 minutos, mexendo sempre. Despeje o leite, o sal, a noz-moscada e misture bem até engrossar. Reserve. Em uma tigela misture a ricota, o espinafre e o requeijão. Abra a massa e recheie os canelones com a pasta de espinafre e enrole como rocamboles. Distribua em um refratário médio, cubra com o molho branco reservado, espalhe o queijo parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar.

Torta de espinafre com ricota

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 e 1/2 xícaras (chá) de arroz branco cozido

2 ovos

1/4 de xícara (chá) de margarina

1/2 xícara (chá) de leite

2 colheres (chá) de fermento em pó

100g de queijo parmesão ralado

Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Recheio

1 maço de espinafre cozido picado

1 xícara (chá) de ricota amassada

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

2 colheres (chá) de sal

1 pitada de noz-moscada ralada

1 pote de requeijão cremoso (200g)

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ingredientes da massa com metade do parmesão até ficar homogêneo. Transfira para uma forma de 20 cm de diâmetro untada e enfarinhada e reserve. Em uma tigela, misture os ingredientes do recheio e espalhe sobre a massa. Espalhe o restante do parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Decore como desejar e sirva.

Folhadinho de espinafre com ricota

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h15min Rendimento: 50 unidades Dificuldade: fácil

Você viu?

Ingredientes

1 pacote de massa folhada (400g)

1 gema para pincelar

Recheio

1 xícara (chá) de ricota amassada

1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso

1 maço de espinafre refogado, picado e espremido

Sal a gosto

Modo de preparo

Descongele a massa folhada conforme as instruções da embalagem. Em uma tigela, misture os ingredientes do recheio. Abra a massa, recorte quadrados pequenos, espalhe porções do recheio e feche formando triângulos. Feche as bordas com um garfo, coloque em uma forma, pincele com a gema e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Escondidinho de espinafre com ricota

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

4 xícaras (chá) de folhas de espinafre (aperte bem para caber)

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada ralada a gosto

1 rolo pequeno de massa para pastel (200g)

1 gema para pincelar

Creme

2 xícaras (chá) de ricota

1 lata de creme de leite

1/2 lata de leite (use a lata de creme de leite vazia para medir)

2 ovos

50g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma panela com a margarina e refogue a cebola e o alho por 5 minutos ou até dourar. Adicione o espinafre e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta e despeje em um refratário médio Bata no liquidificador a ricota, o creme de leite, o leite, os ovos, o queijo, sal, pimenta e noz-moscada até homogeneizar. Despeje sobre o espinafre. Corte a massa para pastel em tiras de 2 cm e quadricule sobre a massa. Pincele com a gema e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até a massa dourar e o creme firmar. Sirva em seguida.

Panqueca de espinafre recheada com ricota ao molho branco

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h30min Rendimento: 10 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 ovos

2 xícaras (chá) de leite

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de folhas de espinafre picadas

Sal a gosto

Óleo para untar

Queijo parmesão ralado a gosto para polvilhar

Recheio

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola pequena ralada

1 dente de alho picado

2 xícaras (chá) de folhas de espinafre picadas

400g de ricota amassada

1/2 xícara (chá) de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

Molho

3 xícaras (chá) de leite

2 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo

1 cubo de caldo de galinha

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola ralada

Sal e noz-moscada a gosto

200g de creme de leite

Modo de preparo

Para a massa, bata todos os ingredientes no liquidificador. Em uma frigideira antiaderente média untada com óleo, em fogo médio, coloque uma concha pequena de massa e frite dos dois lados até firmar. Faça este procedimento com toda a massa e reserve.

Para o recheio, aqueça uma panela em fogo médio com o óleo e refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Junte o espinafre e refogue até murchar, ficar macio e a água secar. Deixe esfriar, esprema com as mãos, se necessário, para retirar o excesso de líquido, pique e coloque em uma tigela. Misture a ricota, o creme de leite e tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Distribua o recheio entre as massas, enrole como rocambole e arrume em um refratário grande.

Para o molho, bata no liquidificador o leite, a farinha e o caldo de galinha e reserve. Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar macia. Junte o conteúdo do liquidificador e mexa até engrossar. Tempere com sal e noz-moscada, misture o creme de leite, espalhe sobre as panquecas, polvilhe com o queijo ralado e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos. Sirva em seguida.

Receitas: Guia da Cozinha