Reprodução: Alto Astral Segunda Sem Carne: 5 pizzas caseiras para provar hoje

Se engana quem pensa que uma alimentação sem carne é sinônimo apenas de salada. A culinária cria cada vez mais receitas vegetarianas e veganas de pratos populares e o resultado é duplamente positivo: além do sabor único, uma grande causa é ajudada com essa escolha alimentar.

Portanto, quando mais uma segunda-feira chega, ela traz consigo uma nova oportunidade de participar do movimento #SegundaSemCarne. A ideia é que você abra mão das carnes brancas e vermelhas por apenas um dia na semana, ajudando os animais, o planeta, as pessoas e descobrindo novos ingredientes para o seu prato.

Mas, principalmente hoje, aderir à proposta ficou ainda mais especial com essas 5 receitas de pizzas caseiras vegetarianas para o jantar! Desfrute do friozinho comendo um delicioso pedaço de pizza (ou dois, três…) e ajudando essa causa tão nobre. Bom apetite!

Mini pizza de rúcula com tomate seco

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h (+30min de descanso)

Rendimento: 14 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 tabletes de fermento biológico fresco (30g)

1 colher (chá) de açúcar

1 colher (chá) de sal

2 xícaras (chá) de água

1/2 xícara (chá) de iogurte natural

1/2 xícara (chá) de óleo

500g de farinha de trigo (aproximadamente)

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

1 xícara (chá) de molho de tomate

2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado

3 xícaras (chá) de rúcula picada

1 xícara (chá) de tomate seco picado

1/2 xícara (chá) de requeijão culinário

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o fermento, o açúcar, o sal e a água até dissolver. Junte o iogurte e o óleo, e misture. Aos poucos, junte a farinha, amassando com as mãos até formar uma massa homogênea que desgrude das mãos. Se necessário, junte mais farinha. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Abra a massa em uma superfície enfarinhada com um rolo. Com um cortador de 8 cm de diâmetro, corte círculos da massa e coloque em uma forma untada. Faça furos com um garfo e espalhe o molho de tomate por cima. Leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos. Retire, espalhe a muçarela e volte ao forno por mais 5 minutos. Retire do forno, espalhe a rúcula, o tomate seco e o requeijão. Sirva em seguida.

Pizza 4 queijos de liquidificador

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: médio

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de leite

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 ovo

1/2 colher (sopa) de fermento em pó

2 colheres (sopa) de óleo

1 colher (sopa) de azeite

1/2 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

1/2 xícara (chá) de queijo prato ralado

1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1/2 xícara (chá) de queijo gorgonzola amassado

Óleo e farinha de trigo para untar

Orégano para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, a farinha, o ovo, o fermento e o óleo até ficar homogêneo. Despeje a massa em uma forma de pizza grande, untada e enfarinhada, e leve ao forno alto, preaquecido, por 5 minutos. Retire do forno, espalhe o azeite, a muçarela, o queijo prato, o parmesão, o gorgonzola e polvilhe com orégano. Volte para o forno médio e asse por mais 20 minutos ou até a massa ficar crocante e o queijo levemente dourado. Sirva em seguida.

Pizza alho e óleo

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h

Você viu?

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 dentes de alho fatiados

1/4 de xícara (chá) de azeite

1/2 lata de molho de tomate pronto

Sal a gosto

1 disco de massa para pizza pronto (30 cm)

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Orégano para polvilhar

Modo de preparo

Leve ao fogo médio o alho e o azeite, misturando até dourar levemente. Retire do fogo, adicione o molho de tomate, sal e deixe esfriar. Espalhe esse molho de alho sobre o disco de massa disposto em uma forma para pizza, cubra com o queijo, polvilhe com orégano e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos. Sirva.

Pizza vegetariana especial

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h (+1h de descanso)

Rendimento: 8 fatias

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 tablete de fermento biológico fresco (15g)

1 colher (sopa) de açúcar

1/2 colher (chá) de sal

4 colheres (sopa) de azeite

1/2 xícara (chá) de água morna

1/2 xícara (chá) de espinafre picado

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)

Farinha de trigo para enfarinhar

Azeite para untar

Recheio

2 colheres (sopa) de azeite

2 xícaras (chá) de shitake fatiado

2 tomates sem pele e sem sementes picados

1/2 xícara (chá) de palmito escorrido picado

Sal, orégano e azeitona preta a gosto

2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Bata no liquidificador o fermento, o açúcar, o sal, o azeite, a água, o espinafre e metade da farinha até ficar homogêneo. Despeje em uma tigela e acrescente o restante da farinha, aos poucos, mexendo até soltar da lateral da tigela. Se necessário, acrescente mais farinha. Transfira para uma superfície enfarinhada e sove por 5 minutos. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora. Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue o shitake por 5 minutos ou até murchar. Abra a massa sobre uma superfície enfarinhada com um rolo e transfira para uma forma para pizza de 30 cm de diâmetro untada com azeite. Espalhe o tomate, o palmito, o shitake, sal, orégano e o queijo. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar. Decore com azeitonas pretas e sirva.

Pizza de muçarela na panela de pressão

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h (+20min de descanso)

Rendimento: 2 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 tablete de fermento biológico fresco (15g)

1/2 xícara (chá) de água morna

2 colheres (chá) de óleo

1 colher (chá) de açúcar

1 pitada de sal

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Azeite para untar

Recheio

1/2 xícara (chá) de molho de tomate

400g de queijo muçarela ralado

50g de queijo parmesão ralado

1/4 de xícara (chá) de azeitonas verdes

Orégano a gosto

Modo de preparo

Misture o fermento com a água morna até dissolver. Junte o óleo, o açúcar, o sal e mexa. Adicione a farinha, aos poucos, e amasse com as mãos até a massa ficar macia e elástica. Cubra e deixe descansar 20 minutos. Divida a massa em 2 porções e abra em círculo com ajuda de um rolo. Leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos. Unte uma panela de pressão com azeite e aqueça. Coloque a massa, distribua o molho de tomate, a muçarela, o parmesão, o orégano e as azeitonas por cima. Feche a panela de pressão e cozinhe por 5 minutos depois de começar a chiar. Desligue, espere a pressão sair por completo e abra a panela. Sirva em seguida.

Receitas: Guia da Cozinha