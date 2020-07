Segunda onda de coronavírus gera novos isolamentos na Ásia

Reprodução/Twitter Seguranças na China

Vietnã, China, Hong Kon. Países de toda a Ásia estão enfrentando uma segunda onda do novo coronavírus (Sars-coV-2) voltando a adotar medidas de isolamento para frear o contágio da doença. O Vietnã, por exemplo, isolou a cidade de Danang.

A cidade, que vinha recebendo turistas locais em suas praias e restaurantes desde que o Vietnã suspendeu o confinamento, foi isolada. Nesta segunda (27), foram registrados 11 novos casos de Covid-19 .

A China, por sua vez, está lidando com um ressurgimento mais agressivo da Covid. No último domingo (26), o país confirmou 57 casos transmitidos localmente, o nível mais alto desde o início de março.

No nordeste, a província de Liaoning relatou um quinto dia seguido de infecções novas, e a província de Jilin relatou dois casos novos, seus primeiros desde o final de maio.

Por fim, mas não menos importante, Hong Kong anunciou novas restrições nesta segunda-feira (27), entre elas a proibição de reuniões com mais de duas pessoas, o fechamento de restaurantes e a obrigatoriedade do uso de máscaras fora de casa. As medidas, que entrarão em vigor na quarta-feira (29), representam a primeira vez em que a cidade proíbe completamente as refeições em restaurantes.

Japão, Indonéasia, Índia, Coreias e Filipinas também vivenciam cenários semelhantes. No total, mais de 16,13 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo e 644.836 morreram, de acordo com a agência Reuters .