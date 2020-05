Segunda fase do Inquérito Sorológico começa nesta quarta em 19 cidades do ES

Uma terceira vai acontecer entre 8 e 10 de junho, e a quarta e última, entre 22 e 24 de junho

Começa, nesta quarta-feira (27), a segunda fase do Inquérito Sorológico, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A pesquisa de amostragem acontece em 19 municípios do Espírito Santo e vai testar 32 mil capixabas.

Uma das cidades onde são realizados os testes é Cariacica. De acordo com a assessora especial de Planejamento do município, Jamila Bonfá, a pesquisa serve para entender melhor a doença. “É importante para conhecer aquela parte do iceberg que a gente não conhece, que são os casos que não vão até o serviço de Saúde, principalmente os assintomáticos. A gente vai conhecer a porcentagem, como que o vírus está se comportando na sociedade”, disse.

O teste é realizado em casas aleatórias, definidas por sorteio. Segundo Jamila, há critérios para a realização dos sorteios. “É com base nas instruções para a equipe de pesquisa. A equipe escolhe uma casa inicial, um ponto de partida, e a partir daí, pula quatro casas e faz a quinta. Na casa, é feito outro sorteio entre moradores e ele ainda firma um termo de aceite, que é um termo de Consentimento Livre Esclarecido. É feito o teste nessa pessoa sorteada”, explicou.

O teste é feito por meio da coleta de duas gotas de sangue, retirados da ponta de um dedo. Após a coleta, o resultado do exame sai em 15 minutos. Caso seja positivo, todos os demais moradores são testados. Se a pessoa apresentar algum sintoma, novas orientações são repassadas. “A orientação pode ser por telefone, nos casos leves. Se tiver com outros sintomas, pode procurar as unidades de saúde”, disse.

Jamila ainda explicou que não há possibilidade de o teste ser realizado nas mesmas residências onde foram feitos na primeira fase. “A equipe está orientada a buscar novas ruas, diferentes daquelas que elas visitaram na primeira etapa. Exatamente para poder expandir mais dentro daquele setor de pesquisa”, disse.

Durante uma coletiva, realizada na tarde de segunda-feira, o subsecretário de Vigilância em Saúde Luiz Carlos Reblin lembrou o início desta nova fase do Inquérito Sorológico e pediu para que as pessoas recebam os funcionários da saúde em suas casas para contribuir com a pesquisa, que deve durar três dias. “Tudo isso nos ajuda a construir uma fotografia do Espírito Santo para a passagem da doença”, disse o subsecretário.

O inquérito sorológico é uma pesquisa por amostragem. O objetivo é descobrir o percentual da população capixaba que já teve contato com o coronavírus. A informação é valiosa para traçar estratégias na área da saúde e definir questões como funcionamento do comércio e outras relacionadas à circulação de pessoas. Ao todo, 32 mil capixabas farão o teste rápido.

Uma terceira vai acontecer entre 8 e 10 de junho, e a quarta e última, entre 22 e 24 de junho. Os municípios participantes serão: Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Pedro Canário, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

