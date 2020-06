Segunda fase de testes estima que mais de 200 mil já tiveram coronavírus no ES

.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) disponibilizou mais um equipamento para subsidiar a realização de exames para diagnóstico do novo Coronavírus (Covid-19). A centrífuga para strips será utilizada pela equipe do Laboratório Central (Lacen-ES), vinculado à Secretaria de Saúde (Sesa). A estrutura foi entregue, na última semana, para o protocolo de testes e, a partir desta semana, será utilizada oficialmente.

De acordo com o coordenador do Lacen-ES, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, com mais esta centrífuga, será possível aumentar em torno de 15% a quantidade de análises realizadas atualmente. Ele explica que o equipamento será utilizado em conjunto com os equipamentos de PCR em tempo real (RT-qPCR – sigla em inglês para transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase em tempo real).

No final de março, o Idaf cedeu ao Lacen um aparelho de RT-qPCR para ser utilizado durante a pandemia. Além disso, dois médicos-veterinários, que atuam na Gerência de Diagnóstico Laboratorial do Instituto, também estão atuando diretamente no Lacen nesse período.

Para o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, essa parceria demonstra a importância dos trabalhos desenvolvidos pelo órgão e a competência técnica da força de trabalho. “É gratificante poder contribuir, de alguma forma, com a sociedade capixaba neste momento difícil. O Idaf tem tido uma atuação constante nesse período de crise, seja na disponibilização de estrutura ou de mão-de-obra, nos trabalhos nas barreiras sanitárias ou na continuidade dos serviços essenciais à população”, disse Louzada.

Texto: Francine Castro

