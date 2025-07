Segunda fase da Olimpíada Capixaba de Matemática será realizada neste sábado (05)

Estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo se preparam para um novo desafio neste sábado (05), a segunda fase da Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT). A iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu) visa, além de testar conhecimentos, inspirado jovens a descobrir a beleza da Matemática por meio do raciocínio lógico, da resolução de problemas e do pensamento crítico.

Nesta etapa, 14.442 estudantes foram selecionados entre os 145.196 que participaram da primeira fase. A classificação seguiu critérios de desempenho e equidade: os 10% com melhores resultados em cada escola, respeitando a paridade de gênero e a nota de corte estabelecida para cada nível de ensino. O reflexo desse cuidado com a inclusão está nos números: 7.381 meninos e 7.061 meninas seguem na disputa.

As provas serão aplicadas simultaneamente, às 14h30, em 115 polos, distribuídos por todos os 78 municípios do Espírito Santo, incluindo unidades da rede socioeducativa (Confira a lista completa com os polos de aplicação da prova). Os participantes enfrentarão uma avaliação com 20 questões objetivas de múltipla escolha. O desempenho nesta fase será utilizado exclusivamente como critério de classificação para a terceira etapa, sem considerar a nota da fase anterior e sem influência direta na premiação final.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, mais do que uma competição, a OCMAT se firma como um projeto pedagógico consistente, voltado ao fortalecimento do ensino da Matemática na Rede Pública Estadual. “Com um olhar atento à equidade de gênero, a olimpíada garante que 50% das vagas e medalhas sejam destinadas a meninas e os outros 50% a meninos”, afirmou o secretário.

A gerente do Currículo da Educação Básica da Sedu, Aleide Cristina de Camargo, frisou que a proposta dialoga com os objetivos estratégicos da Sedu para o período de 2023 a 2026, especialmente no que diz respeito à melhoria dos índices de aprendizagem. “Embora os dados mais recentes do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes) indiquem avanços, ainda há desafios importantes”, disse a gerente.

Fonte: GOVERNO ES