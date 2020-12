Segunda campanha de doação de sangue na Sefaz ultrapassa marca da primeira edição

A segunda campanha de doação de sangue com os servidores da Secretaria da Fazenda (Sefaz) teve um resultado ainda melhor que a primeira edição, realizada em agosto. Desta vez, foram coletadas 40 bolsas de sangue para o Centro de Hemoterapia e Hematologia Doutor Marcos Daniel Santos (Hemoes). Na primeira edição, foram coletadas 34 bolsas.

Além das 40 bolsas de sangue, também foram cadastrados 15 novos doadores de medula óssea. A campanha foi realizada, nesta terça-feira (08), na sede da Secretaria, em Vitória. Também participaram servidores da Secretaria de Turismo (Setur), que trabalham no mesmo prédio.

A auditora fiscal Lívia Delboni Lemos (foto), da Gerência de Arrecadação e Cadastro (Gearc), participou das duas edições da campanha organizadas pelas Sefaz. “Eu já doei outras vezes, mas já aconteceu de deixar de doar por não ter tempo de ir até o Hemoes. Com a equipe vindo aqui no nosso local de trabalho fica muito mais fácil. Agora não tem desculpa”, disse sorrindo. “Nunca precisei, mas acho que nessas campanhas o importante é fazer o bem sem olhar a quem, é praticar o altruísmo”, acrescentou.

Quem também participou foi o técnico da Gerência de Tecnologia André Luis Acácio de Oliveira. Ele, que está se formando como socorrista, afirmou que tem visto nas aulas a importância da doação de sangue. “No curso a gente vê como muita gente precisa de doação. A chance de alguém precisar é muito grande, então, é importante participar dessas campanhas”, destacou o técnico, que já não doava sangue há 10 anos.

A campanha de doação de sangue respeitou a determinação de distanciamento entre as pessoas e seguiu as mesmas normas de segurança que são tomadas nas doações que acontecem no hemocentro.

A médica do Hemoes, Belisa Sossai, que acompanhou a campanha, comemorou o número de bolsas arrecadadas neste dia de doação. “Superou nossas expectativas. Havendo interesse dos servidores, certamente voltaremos para novas ações em 2021”, garantiu.

Novas coletas

A campanha de doação de sangue foi promovida pela Gerência de Desenvolvimento Fazendário (Gedef). A subgerente de Treinamento e Desenvolvimento da Sefaz, Maria da Penha Zanoni Brito disse que o objetivo é organizar duas campanhas por ano.

“A próxima deve acontecer em abril. Ficamos muito felizes com a participação de todos os colaboradores da Sefaz e também da Setur”, frisou.

O subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos, Fábio Gomes de Aguiar, comemorou a participação dos servidores. “Ver toda essa participação nos enche de orgulho. Isso mostra que a equipe da Sefaz se preocupa com as atividades cotidianas, atividades que o trabalho exige, mas também é solidária quando convidada”, comenta.

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, agradeceu a todos que participaram da campanha – na organização e também na doação. “Nós estamos chegando ao fim do ano e ver essa solidariedade entre os servidores é algo muito positivo. Por diversos motivos, 2020 não tem sido um ano fácil, mas ver todo esse altruísmo nos dá alegria e esperança de que 2021 será melhor”, pontuou Pegoretti.

