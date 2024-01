Divulgação Desvendando os segredos de beleza: tratamentos corporais ideais para o verão

Neste verão, que promete ser um dos mais quentes já registrados, a especialista em estética e nutrição Ana Paula Braun oferece orientações valiosas sobre tratamentos corporais que podem ser realizados durante a estação. Segundo Braun, “o verão requer cuidados especiais com a pele, e os tratamentos corporais são uma excelente opção para manter a saúde e a beleza do corpo nesse período.”

Hybrius : o tratamento une 3 tecnologias: ultracavitação, led vermelho e radiofrequência, em um único aparelho. “Com este método, as células de gordura são destruídas e é possível tratar celulite, flacidez, estrias e gordura localizada, de uma só vez”, comenta a especialista.

Cavitação : a cavitação é outra técnica recomendada por Braun para a quebra de nódulos de gordura. “Este tratamento é eficaz e seguro para o verão, desde que acompanhado de uma hidratação adequada”, orienta.

Radiofrequência corporal : para combater a flacidez e a gordura localizada, a radiofrequência é uma opção eficaz. Braun ressalta que “o calor transmitido aos tecidos promove a eliminação das células adiposas, sendo uma alternativa segura para o verão.”

Eletroestimulação estética : este tratamento, segundo Braun, é excelente para tonificar e definir o corpo. “Além de promover a queima de gordura, a eletroestimulação melhora a circulação e ajuda a combater a celulite”, afirma.

Braun também alerta para os cuidados especiais durante o verão: “É importante evitar tratamentos que possam deixar a pele mais sensível aos efeitos do sol, como peelings e procedimentos a laser. Opte por tratamentos menos invasivos e sempre proteja a pele.”

A especialista enfatiza que a transpiração, o cloro e a água do mar podem impactar a eficácia de alguns tratamentos. “Escolha procedimentos que sejam compatíveis com o clima e as atividades típicas do verão”, aconselha.

Ana Paula Braun ainda conclui: “O verão é uma época maravilhosa para cuidar do corpo, mas sempre com a orientação de profissionais qualificados e respeitando as limitações da estação.”

Fonte: Mulher