Segredos da musculação | Personal revela 3 dicas para iniciantes

Para quem está começando agora na musculação, é importante achar o equilíbrio entre estar adaptado à prática e motivado a continuar

Rotina de treinos, consumo de suplementos, tempo de descanso e vários outros critérios deixam um iniciante com medo do treino de musculação, não é mesmo? No entanto, esse receio vai embora a cada sessão e com a orientação adequada.

Os três segredos para iniciantes em musculação

Monitoramento

“É preciso acompanhar esses alunos ainda mais de perto do que fazemos com os demais. Isso porque eles ainda não têm o conhecimento motor necessário para a realização dos trabalhos e precisam ser ensinados com paciência. A execução correta dos exercícios é fundamental tanto para evitar lesões quanto para fazer com que o aluno se sinta adaptado à prática e motivado a continuar”, explica o personal trainer da Smart Fit Bruno Silva.

Estilo de treino

“Cargas mais baixas e maior volume de séries e repetições. Divisões ‘fullbody’, isto é, de exercícios que trabalham o corpo todo. Priorizar as máquinas em detrimento dos exercícios com peso livre. Enfatizar exercícios que recrutem grupos musculares maiores. Essas são algumas dicas para iniciantes”, detalhou.

Resultados

Silva alegou que esses programas de treino auxiliam o iniciante em sua adaptação, para experimentarem resultados significativos, algo imprescindível na continuidade aos treinamentos.

“A frequência semanal é de duas a três vezes por semana, com bons intervalos de descanso e inserção de trabalhos aeróbicos leves”, concluiu Bruno Silva.