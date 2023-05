Segredo: Peugeot 208 2024 ganhará motor turbo e manterá o 1.6 16V

Marlos Ney Vidal/ Autos Segredos Flagra do Peugeot 208 2024 com motor 1.0 turbo da Fiat

Não é mais segredo que a Peugeot irá oferecer o motor turbo de origem Fiat no 208. Mas a data e quais versões receberão o motor era algo a se descobrir. A linha 2024 será a responsável por inaugurar o novo propulsor, que segundo informações de Marlos Ney Vidal, do Autos Segredos, chegará em apenas duas versões . O jornalista cedeu as fotos de flagra que ilustram esta matéria.

Atualmente, o 208 conta com seis versões. Like e Style, ambas equipadas com o motor 1.0 Firefly e câmbio manual, continuarão da mesma forma. Active, Allure, Roadtrip e Griffe contam com motor 1.6 16v e câmbio automático de seis velocidades.

Segundo o portal, a gama continuará com duas variantes de entrada oferecendo o motor 1.0 aspirado, enquanto o 1.6 16V (EC5) seguirá equipando duas versões intermediárias. Já o 1.0 turbo vai equipar as versões topo de linha, atualmente batizadas de Roadtrip e Griffe.

O 1.0 Fiat oferece 130/125 cv de potência (etanol/gasolina) e 20,4 kgfm de torque independente do combustível a 1.700 giros, acoplado sempre a um câmbio CVT que simula 7 velocidades. Esse conjunto já é visto nos Pulse , Fastback e irá equipar a Strada na linha 2024.

Atualizações visuais deverão chegar somente na linha 2025 do hatchback , visto que na Europa essas mudanças ainda não estão disponíveis.

Entretanto, segundo as imagens do veículo de testes que roda no Brasil, as rodas são de 17 polegadas e possuem o mesmo desenho apresentado pela versão GT na Europa , que chegou ao Brasil na versão elétrica do 208.

Na Europa, o 208 GT conta com um emblema especial na coluna C, assim como é o caso das versões Style e e-208 GT. Os veículos de testes não apresentam nenhuma novidade neste sentido, mas não seria surpresa se essa configuração passasse a integrar a gama do 208 no Brasil.

Fonte: Carros