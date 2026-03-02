Seger realiza primeiro leilão de 2026 e arrecada mais de R$ 765 mil com venda de bens inservíveis

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizou, no último sábado (28), o primeiro leilão de bens móveis inservíveis de 2026. O certame ocorreu de forma on-line, às 9 horas, e resultou na venda dos 68 lotes ofertados, com arrecadação total de R$ 765.150,00.

O valor mínimo estimado para os itens era de R$ 372.350,00. Com a concorrência entre os participantes, o montante final superou em mais de 100% essa previsão. Entre os materiais ofertados estavam veículos, sucata de informática, aparelhos de ar-condicionado e mobiliário em geral.

Ao todo, 100 participantes estavam habilitados, gerando 1.967 lances e mais de 46 mil visualizações no site do leiloeiro oficial – www.fernandoleiloeiro.com.br. O lote mais disputado foi o de número 42, formado por sucata de aparelhos de ar-condicionado, que recebeu 221 lances virtuais.

A iniciativa faz parte das ações do Estado voltadas à gestão do patrimônio público, permitindo dar destinação adequada a bens inservíveis, além de gerar recursos e liberar espaço em depósitos.

O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, destacou o resultado: “Esse desempenho mostra que a gestão responsável do patrimônio público traz benefícios concretos para o Estado. Ao alienar bens que já não têm utilidade, conseguimos arrecadar recursos, reduzir custos e tornar a administração pública mais eficiente.”

