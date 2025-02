Sefaz visita instituições sociais beneficiadas pelo Nota Premiada Capixaba em Aracruz

A equipe gestora do Nota Premiada Capixaba esteve em Aracruz, nessa quarta-feira (26), para conhecer de perto o trabalho das instituições sociais participantes do programa de educação fiscal e verificar o impacto dos recursos recebidos por meio dos sorteios e do rateio mensal na continuidade dos serviços prestados à população.

A ação contou com a participação dos auditores fiscais Pedro Gomes de Sá Junior, gerente de Atendimento e Relacionamento da Secretaria da Fazenda (Sefaz); Carlos Roberto Silva Santos, subgerente de Relacionamento Virtual; e Katiucia Campos Von Mühlen, supervisora do Nota Premiada Capixaba. Também acompanharam as visitas os representantes da Agência da Receita Estadual de Aracruz, o auditor fiscal Eduardo Leão, chefe da agência, e o supervisor fazendário Carlos Conti.

Pela manhã, a equipe visitou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Aracruz, que atende pessoas com deficiência intelectual e autismo. A instituição realiza cerca de 500 atendimentos mensais, oferecendo consultas médicas, odontológicas, psicológicas, fisioterapia e terapias específicas para cada caso, além de atividades pedagógicas no contraturno escolar. A diretora da entidade, Gilcinéia Xavier, lembrou que cada recurso recebido é valioso, pois as demandas são crescentes e os espaços sempre carecem de reformas e adequações.

“O Nota Premiada Capixaba foi pensado para incentivar a cidadania fiscal e, ao mesmo tempo, apoiar entidades que prestam um serviço essencial à sociedade. É gratificante ver como esses recursos se transformam em atendimento e cuidado para quem mais precisa”, destacou o auditor fiscal e gerente de Atendimento e Relacionamento, Pedro Gomes de Sá Junior.

No início da tarde, foi a vez do Grupo Escoteiro Jequitibá, onde a diretora da entidade, Angela Altoé, apresentou as instalações e o trabalho realizado. O grupo atua na formação de crianças e adolescentes por meio do escotismo, promovendo valores como cidadania, disciplina e respeito ao meio ambiente.

Além disso, desenvolve projetos voltados à comunidade, como distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade, aulas de xadrez e robótica. Atualmente, cerca de 40 jovens participam do escotismo, enquanto 80 famílias recebem assistência alimentar regularmente.

“O envolvimento da sociedade é fundamental para ampliar o impacto dessas instituições. Cada nota fiscal com CPF ajuda a garantir mais recursos para projetos como esses, que fazem diferença na vida de tantas pessoas”, ressaltou a auditora fiscal e supervisora do Nota Premiada Capixaba, Katiucia Campos Von Mühlen.

A última visita do dia foi ao Recanto do Ancião – Fundação Monsenhor Guilherme Schmitz, que acolhe idosos sem rede de apoio familiar e em situação de vulnerabilidade. A instituição oferece assistência integral, com cuidadores 24 horas por dia, além de promover atividades em grupo e momentos de socialização para os internos.

Atualmente, o local abriga 40 idosos. “Os responsáveis pelas entidades sempre destacam a importância dos recursos do Nota Premiada Capixaba, principalmente para cobrir despesas emergenciais e realizar melhorias na estrutura e no atendimento”, afirmou o auditor fiscal e subgerente de Relacionamento Virtual, Carlos Roberto Silva Santos.

O município de Aracruz conta com quatro instituições sociais cadastradas no programa, que já receberam, juntas, R$ 163.749,03, entre premiações em sorteios e a cota do rateio mensal. No total, o Nota Premiada Capixaba já beneficia 173 entidades sociais em todo o Estado.

